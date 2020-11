Aujourd’hui, nous vous proposons un appareil pour ceux qui préfèrent jouer sur Xbox et oublient les piles, les piles ou les problèmes de connectivité. Les PowerA Fusion Pro Ce sont des contrôleurs filaires qui sont proposés en tant que proposition pour les utilisateurs qui veulent un contrôleur professionnel, mais qui n’ont pas besoin ou ne veulent pas d’une connexion sans fil.

Comme toujours, nous testons la télécommande PowerA depuis quelques semaines et maintenant nous vous apportons nos impressions.

PowerA Fusion Pro: le plus que quatre leviers supplémentaires offrent

Les contrôleurs haut de gamme sont de plus en plus populaires parmi les joueurs, car ils fournissent une série d’extras qui rendent le jeu plus confortable pour nous, mais également un plus qui nous permet d’agir plus rapidement et peut faire la différence dans un jeu. Départ.

Dans le PowerA Fusion Pro, il nous est livré dans une boîte noire dans laquelle le sceau Xbox et l’image du contrôle ressortent en blanc. C’est un emballage de qualité qui, après avoir retiré la partie supérieure, révèle un boîtier noir, changeant le style de la boîte extérieure pour une large palette de couleurs qui reflète l’esprit gamer de l’appareil.

Tous les composants de cet appareil sont rangés dans un boîtier noir rigide avec une fermeture éclair cuivrée. À l’intérieur, nous trouvons la télécommande elle-même, un câble tressé de 3,5 mm, deux bâtons de rechange, deux anneaux et une pièce carrée d’où dépassent quatre palettes, également de couleur cuivre.

Ce contrôleur est disponible dans un format «de base», c’est-à-dire avec les deux bâtons supérieurs habituels, les boutons standard, les réticules et les boutons-poussoirs des contrôleurs Xbox, en plus du port microUSB propriétaire et de la prise casque 3,5 mm. Cependant, si nous inversons la tendance, nous trouvons une différence cruciale, puisqu’elle possède un onglet qui permet de révéler un écart qui fait la différence avec d’autres contrôles.

Dans cette zone, nous trouvons cinq broches métalliques et c’est là que nous pouvons placer le paquet de palettes auquel la marque donne le nom de “Pack Pro” fourni avec l’étui, ce qui ajoute quatre options de jeu supplémentaires, car ces palettes peuvent être map pour attribuer les boutons qui nous conviennent.

Sur ces palettes, nous voyons également deux curseurs qui nous aident à réguler la distance de déplacement des déclencheurs, complétant ainsi certaines options que nous avons l’habitude de voir dans les appareils haut de gamme tels que Microsoft Xbox Elite Series 2 ou le Scuf Prestige.

Le PowerA permet le changement de bâtons de manière simple, car la partie supérieure du contrôleur peut être séparée simplement en tirant vers le haut, car elle n’est maintenue avec le reste du corps que par une série d’aimants. On peut ainsi accéder aux bâtons et aux bagues antifriction pour les changer sans problème.

Utiliser l’expérience

Comme il s’agit d’une télécommande qui s’utilise connectée par câble et n’a donc pas besoin de batterie interne, nous nous attendions à un appareil léger mais à notre grande surprise ce n’est pas comme ça. Le PowerA Fusion Pro est assez lourd, encore plus que les modèles sans fil, ce qui semble être dû à l’utilisation de matériaux plus denses pour le rendre plus résistant. Il faut un peu de temps pour s’habituer à son utilisation, surtout si on joue plusieurs heures d’affilée, car au final ce poids est perceptible en excès et pénalise la jouabilité. En revanche, il offre une sensation de résistance générale qui est appréciée, puisqu’elle affecte même les sticks et les commandes, donc au moment de l’utilisation je n’ai pas remarqué la moindre usure (et je suis assez rude avec les commandes).

Ses poignées en caoutchouc texturé et ses bâtons légèrement rugueux en font la prise en main est agréable et ferme, tandis que ses déclencheurs réglables nous permettent de les ajuster instantanément, en l’adaptant à chaque style de jeu. Ce qui ne m’a pas convaincu, c’est la réponse des bâtons, trop dure à mon goût. Par contre, son long câble ne nous empêche pas de nous éloigner de la console jusqu’à 3 mètres, nous n’aurons donc pas à être collés dessus pour utiliser la télécommande.

Les quatre pagaies inférieures sont déjà un ajout essentiel pour moi et quand il s’agit de jouer, elles font une différence majeure. Ce n’est pas que vous ne pouvez pas faire la même chose avec le système standard, mais avec les palettes inférieures, vous le faites plus tôt, plus vite et avec moins de mouvements. Allez quoi une fois que vous essayez de jouer avec ces palettes, vous ne vous voyez plus sans elles.

Le système PowerA pour ces palettes est curieux, mais une fois ajouté à la télécommande, vous voyez qu’il n’affecte pas ses performances. Comme ils sont situés parallèlement à la poignée, ils sont placés dans une position idéale pour appuyer avec les coussinets du majeur et de l’annulaire.

Cette fois, il n’y a pas de logiciel, les palettes sont cartographiées à l’aide d’un bouton au dos, juste au-dessus du Pro Pack. Nous le maintenons simplement enfoncé, puis nous appuyons sur le bouton que nous voulons assigner puis sur la palette à laquelle nous voulons l’assigner. Simple mais efficace.

Conclusions

Le PowerA Fusion Pro peut être trouvé sur Amazon pour un prix de 99,99 €, avec cela, nous obtenons des fonctionnalités que nous voyons habituellement dans les appareils et prix haut de gamme, mais avec quelques inconvénients, tels qu’une réponse améliorable et un poids considérable. Si ce que vous cherchez est de faire passer votre jeu à un autre niveau avec la contribution des palettes inférieures, mais que vous ne pouvez pas vous permettre le prix de terminaux tels que le Scuf Prestige ou la Xbox Elite Series 2, le PowerA Fusion Pro peut être le contrôle pour Xbox Qu’étais-tu en train de chercher.

PowerA Fusion Pro

99,99 €

Pour

Système Pro Pack de palettes cartographiables Baguettes faciles à changer Vous pouvez oublier de charger les batteries ou avoir des batteries à portée de main Construction solide Pièces de rechange et étui de haute qualité

Contre

Un poids considérable pour ne pas être sans fil La réponse de la commande peut être améliorée

