Les propriétaires de Powerbeats 2 sont en ligne pour un paiement après qu’Apple a accepté de payer 9,75 millions de dollars pour régler un recours collectif.

Le procès a affirmé qu’Apple avait déformé à la fois la durée de vie de la batterie et la résistance à la transpiration des écouteurs intra-auriculaires sans fil …

Apple a accepté un règlement en espèces sans admettre aucun acte répréhensible.

Le nom du procès est Simmons et al. v. Apple Inc., affaire n ° 17-cv-312251, pendante devant la Cour supérieure de l’État de Californie, comté de Santa Clara. Le procès allègue que Powerbeats 2 contenait un défaut, les obligeant à cesser de fonctionner et à ne pas conserver une charge après une utilisation minimale. Les plaignants affirment qu’en raison du défaut, Apple a déformé la durée de vie de la batterie des Powerbeats 2 et que les écouteurs Powerbeats 2 étaient résistants à la transpiration et à l’eau. Les demandeurs affirment également qu’Apple n’a pas correctement réparé ou remplacé les Powerbeats 2 défectueux pendant la période de garantie limitée d’un an. La Cour ne s’est prononcée en faveur d’aucune des parties. Au lieu de cela, les deux parties ont accepté le règlement. Apple nie toutes les allégations et conclut ce règlement pour éviter un litige lourd et coûteux. Le règlement n’est pas un aveu d’actes répréhensibles.