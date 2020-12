De fin août au 30 octobre, une équipe du Service d’inspection de la santé animale et végétale du Département américain de l’agriculture (USDA) a effectué un contrôle de la faune, en particulier chez les petits carnivores, aux alentours de la fermes à fourrure des visions infectées par le SRAS-CoV-2 dans les États de l’Utah, du Michigan et du Wisconsin.

Ces inspections, qui ont été menées dans le cadre des enquêtes One Health et ont été soutenues par les Centers for Disease Control and Prevention, l’U.S. Geological Survey, et les départements d’État de L’agriculture, les ressources naturelles et la santé ont permis d’identifier le premier spécimen sauvage de vison d’Amérique (Neovison vison), un mustélidé originaire d’Amérique du Nord, infecté par COVID-19.

«La séquence du génome viral obtenue à partir de l’échantillon de vison sauvage était impossible à distinguer de celles obtenues à partir du vison de la ferme», disent-ils. Thomas DeLiberto et Susan Shiner, des chercheurs de l’USDA, dans un communiqué, dans lequel il est exclu qu’il s’agisse d’un animal échappé et adapté à l’environnement.

L’animal, qui a été retrouvé en liberté dans l’État de l’Utah, a subi une RT-PCR en temps réel et un échantillon sur écouvillon nasal a été séquencé. Compte tenu des résultats positifs, l’agence américaine a notifié cette détection de COVID-19 chez un vison sauvage à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) dans le cadre de l’étude épidémiologique menée dans ces zones.

Cependant, malgré la présence du virus dans la faune, les scientifiques indiquent qu ‘«il n’y a aucune preuve que le SRAS-CoV-2 circule ou s’est établi dans les populations sauvages entourant les fermes infectées». Tous les autres animaux des autres espèces qui ont été échantillonnés étaient négatifs.

Haute sensibilité des mustélidés domestiques

La grande sensibilité des visons avait déjà été démontrée avec des infections dans des fermes à fourrure au Danemark, aux Pays-Bas, aux États-Unis et même en Espagne. Par ailleurs, dans une étude récemment publiée dans la revue PLoS Computational Biology, un groupe de scientifiques dirigé par le Center for Genomic Regulation (CRG) a montré qu’après l’homme, les mustélidés tels que furets, aussi bien que chats, civettes et chiens ce sont les animaux les plus sensibles à l’infection virale.

Après les humains, les furets, les chats, les civettes et les chiens sont les animaux les plus sensibles à l’infection par le virus

Le travail, qui a analysé un total de dix espèces différentes, détaille que canards, rats, souris, porcs et poulets au contraire, ils ont moins ou pas de sensibilité à la maladie par rapport aux humains.

«Savoir quels animaux sont sensibles au SRAS-CoV-2 nous aide à empêcher la création de réserves animales à partir desquelles le COVID-19 peut réémerger avec le temps», dit-il. Luis Serrano, Professeur de recherche ICREA, directeur du CRG et auteur principal de l’étude.

En outre, «les résultats donnent un indice sur les raisons pour lesquelles la maladie infecte visons, qui sont étroitement liés au furet. Cette situation est accentuée par leurs conditions de vie dans des espaces surpeuplés et un contact étroit avec des travailleurs humains », souligne le chercheur.