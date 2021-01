Movistar diffusera le contenu de DAZN et la plateforme de streaming détiendra les droits sur la Formule 1 jusqu’en 2023.

Écrit par David Freire dans Operadoras

Actuellement en Espagne pour pouvoir regarder des émissions sportives, nous avons deux acteurs majeurs: l’opérateur Movistar que via sa plateforme Movistar + diffuse tous les matchs de football, de basket-ball et de Formule 1 et DAZN, la plus grande plateforme de streaming pour sport en direct et à la demande qui diffuse la Premier League, le Moto GP, l’Euroligue de basket, la Copa del Rey … etc

Aussi Movistar et DAZN ont décidé d’unir leurs forces conclure un accord par lequel les clients Movistar ils pourront voir tout le sport diffusé par DAZN et les utilisateurs du service de streaming ils pourront voir toute la Formule 1 en plus du contenu actuel.

Movistar + et DAZN concluent un accord par lequel la plateforme de streaming devient propriétaire de la Formule 1

De tous les opérateurs de téléphonie mobile en Espagne, celui qui compte aujourd’hui le plus de clients est Movistar, qui vient d’annoncer dans un communiqué avoir atteint un accord avec DAZN grâce auquel les clients Movistar + peuvent voir tout le contenu du service de streaming et DAZN acquiert en exclusivité l’exploitation des droits de la Formule 1 jusqu’en 2023.

Cela signifie que tout Clients premium Movistar + et ceux qui regardaient déjà la Formule 1 Vous pourrez accéder à tous les contenus de la plateforme de streaming à partir d’aujourd’hui, tels que la Premier League, le Moto GP, la Copa del Rey, la Basketball Euroleague (Turkish Airlines EuroLeague) ou les matchs de l’UFC via deux nouveaux canaux: DAZN 1 (composez le 59) et DAZN 2 (composez le 60).

De la même manière, le service de streaming proposera l’intégralité du championnat du monde de Formule 1 exclusivement à partir du 1er mars sur une nouvelle chaîne appelée DAZN F1 qui pourront également voir les clients premium de Movistar + et ceux qui ont souscrit à l’option Formule 1.

Avec ce mouvement, Movistar + devient la grande référence dans la diffusion d’événements sportifs en Espagne puisqu’il regroupe tous les grands sports de notre pays et de l’étranger, DAZN se renforce avec la diffusion de la Formule 1.

Si nous avons un mobile Android, nous pouvons bien voir tous ces contenus à partir de l’application Movistar + si nous sommes clients de l’entreprise ou de l’application DAZN si nous avons le service sous contrat avec eux.