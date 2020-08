Android Authority a obtenu une vidéo exclusive montrant le LG Wing en action.Le prochain téléphone de LG dispose d’un écran secondaire qui se retourne avec un mouvement de torsion.La vidéo nous donne des idées de cas d’utilisation possibles pour un téléphone avec ce design, et ils sont assez convaincant.

Au cours des derniers mois, nous avons entendu des rumeurs liées à un projet de téléphone secret chez LG, baptisé «Wing». Le LG Wing semble être une nouvelle version des téléphones à double écran en présentant un écran secondaire qui se retourne dans un mouvement de torsion.

Android Authority a obtenu une vidéo exclusive qui montre une version presque finale du téléphone, ce qui nous fait penser que sa date de sortie ne peut pas être trop éloignée. La vidéo nous donne une meilleure idée du fonctionnement du téléphone tout en nous donnant des indices sur les raisons pour lesquelles l’affichage secondaire pourrait être utile.

L’orientation de l’aile dans la vidéo montre qu’elle peut être utilisée en orientation portrait ordinaire – avec le deuxième écran sur le côté – ainsi qu’en formation en T. La vidéo montre la navigation en plein écran sur l’écran principal avec des commandes de lecture de musique et un appel entrant sur le deuxième écran. Il est intéressant de voir qu’aucun des écrans ne comporte d’encoche ou de perforation.

LG Wing: deux écrans lorsque vous en avez besoin

LG a eu l’idée de deuxièmes écrans depuis le LG V10 original en 2015. Cette attention s’est déplacée vers les doubles écrans au cours de la dernière année, d’abord avec le LG V50 ThinQ et le LG G8X en 2019. Le LG V60 et LG Velvet de ce année ont également la possibilité de se connecter à un deuxième écran de la même taille que le téléphone lui-même.

Cependant, l’inconvénient des offres actuelles est que vous devez transporter ce deuxième écran même si vous n’en avez pas besoin pour le moment. Si vous ne voulez qu’un seul écran, le deuxième écran doit vivre dans votre sac ou, au pire, dans votre poche. Le LG Wing, cependant, intègre l’écran secondaire directement dans le téléphone lui-même, éliminant ce problème.

Bien entendu, l’écran secondaire n’est pas aussi grand que l’écran principal, simplement en raison de contraintes techniques. Au lieu de cela, l’écran secondaire sort du bas de l’écran principal et se trouve perpendiculaire à celui-ci. Cela le fait ressembler à un écran de téléphone traditionnel avec un écran 1: 1 plus petit juste à côté.

Les spécifications supposées de LG Wing incluent un écran principal de 6,8 pouces et un deuxième écran de 4 pouces alimentés par le Snapdragon 765 ou 765G – notre pronostiqueur n’a malheureusement confirmé aucune spécification.

Bien que la vidéo ne montre pas le «retournement» de l’écran, nous croyons comprendre que le téléphone fonctionne beaucoup comme le T-Mobile Sidekick des années pré-Android. Avec cette première version d’un smartphone, l’écran basculait vers l’extérieur et exposait le clavier physique en dessous.

Cette conception pourrait être incroyablement utile

La vidéo présente un cas d’utilisation intéressant qui pourrait s’appliquer à de nombreux scénarios différents. Si vous êtes dans la voiture et que le LG Wing est monté sur votre tableau de bord et affiche des instructions de conduite en plein écran, l’écran secondaire peut afficher les appels entrants sans interrompre votre navigation. Il s’agit d’une nouvelle version des fonctionnalités multi-fenêtres ou écran partagé que nous avons vues sur de nombreux téléphones au fil des ans.

Le fait que deux applications différentes soient affichées sur chaque écran signifie que nous pouvons probablement supposer qu’il en va de même pour d’autres applications. Vous pouvez peut-être regarder des vidéos YouTube en plein écran sur l’écran principal tout en composant un tweet sur le deuxième écran. Ou enregistrez une vidéo en plein écran tout en enregistrant une vidéo selfie en même temps. Ou diffusez des jeux avec les commentaires de votre serveur Discord affichés sur le deuxième écran. La liste continue.

LG parie gros sur le fait que vous voulez que deux écrans soient multitâches.

La grande question devient: le deuxième écran fonctionne-t-il uniquement avec les applications LG (lecteur de musique, numéroteur, etc.) ou deux applications peuvent-elles être affichées en même temps? Avec les dernières versions d’Android, la fonctionnalité de double affichage est intégrée. LG pourrait-il même nous donner la possibilité, par exemple, de supprimer la liste déroulante des notifications et de pousser toutes les alertes sur l’écran secondaire? Selon que LG peut amener les développeurs à le soutenir ou non, cela pourrait être une idée assez géniale.

L’application la plus évidente est peut-être le jeu. Les joueurs ont déjà profité des offres LG à double affichage, en utilisant l’affichage secondaire pour les commandes à l’écran pendant que le jeu s’affiche sur l’écran principal. Cela crée une sensation similaire à une Nintendo 3DS, et la LG Wing pourrait théoriquement le faire aussi. La rumeur suggère que l’aile pourrait utiliser le Snapdragon 765G au lieu du 765, alors l’aile pourrait-elle être ciblée sur les joueurs?

Quand le LG Wing sera-t-il disponible?

Malheureusement, la vidéo ne nous indique pas quand nous verrons le téléphone, combien cela coûtera ou d’autres détails. À l’heure actuelle, tout ce que nous savons, c’est que le téléphone existe et qu’un lancement officiel ne peut pas être trop loin. IFA semble trop tôt si nous ne faisons que regarder pour la première fois un appareil en état de marche, mais le téléphone devrait être sorti bien avant Noël, nous avons donc misé sur une version de septembre à novembre.

Compte tenu de la nouveauté et du caractère non testé de ce type de conception, il n’est pas déraisonnable de supposer qu’elle verra un lancement limité et coûtera cher. Cependant, LG a pris de nombreux risques ces derniers temps avec des appareils tels que le LG Velvet à bas prix, nous pouvons donc nous tromper. Si l’aile LG sort de Corée du Sud, nous serons certainement désireux de mettre la main dessus.

Quoi qu’il arrive, il est incroyablement rafraîchissant de voir une entreprise de smartphones essayer de nouvelles choses. Bien sûr, nous aimons tous le design classique des smartphones, mais l’industrie dans son ensemble stagne. Il faudra quelques grands preneurs de risques pour changer le statu quo, et LG se positionne comme un leader dans cette veine. Même si le LG Wing ne décolle pas, nous avons hâte de le voir déployer ses ailes!