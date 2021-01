À peine quelques heures se sont écoulées depuis l’annonce du nouveau Snapdragon 870 et nous savons déjà que le Moto Edge S sera l’un des premiers smartphones à l’équiper. Un smartphone déjà annoncé officiellement par Motorola il y a quelques jours, mais le constructeur n’a pas encore dévoilé trop de détails. Bien sûr, il ne faudra pas trop de temps pour passer de zéro à cent à cet égard, puisque Motorola a annoncé que Son nouveau haut de gamme fera ses débuts dans une semaine seulement, mardi prochain, le 26 janvier.

Motorola a fait cette annonce via une publication sur son profil Weibo dans laquelle on peut lire que Le Moto Edge S sortira dans le monde entier le 26 janvier, qui est construit autour du Snapdragon 870 et est accompagné d’une image dans laquelle une image du terminal n’est pas affichée, même pas une partie de celui-ci, mais le protagonisme incombe exclusivement au SoC Qualcomm.

Nous parlons depuis un certain temps des projets de Motorola de mettre sur le marché un terminal de milieu de gamme, qui pourrait être le projet Motorola Nio. Et on se souvient que jusqu’à récemment, plus précisément jusqu’à ce qu’il commence à parler d’un Motorola équipé d’un Snapdragon 888, le Nio devait être le nouveau haut de gamme du fabricant, et qu’il était prévu d’avoir un Snapdragon 865. Avec l’annonce du Moto Edge S, nous pouvons repenser à quoi ressemblerait la famille Edge tout au long de 2021.

Moto Edge S: spécifications possibles

Il est possible que, enfin, le Motorola Nio, que nous attendions pour le premier trimestre de 2021, soit le Moto Edge S, et que la seule différence par rapport aux fuites d’il y a quelques mois soit le SoC utilisé. Pour le reste, on continue de s’attendre à une gamme moyenne-haute (avec plus de nuances de cette dernière) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une variante hypothétique avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Aurait un écran de 6,7 pouces avec une résolution de 1080 x 2520 points et un taux de rafraîchissement qui ne descendrait pas en dessous de 90 hertz et pourrait atteindre 105. Tout cela serait alimenté par une batterie de 5 000 milliampères.

En ce qui concerne ses caméras, le principal du Moto Edge S serait composé de trois capteurs, un capteur OmniVision OV64B 64 mégapixels, une Grand angle OmniVision OV16A10 16MP et un Module de profondeur OmniVision OV02B1B 2MP. La caméra frontale apparaîtrait à travers un trou dans l’écran et serait composée de deux corps optiques, un 16MP OmniVision OV16A1Q avec objectif grand angle et un 8MP Samsung S54H7 avec objectif ultra grand angle

Si cette configuration (ou similaire) est confirmée, on s’attend à ce que le prix du Moto Edge S soit plus compétitif que celui du précédent Edge (qu’il remplacerait), et que le rôle de haut de gamme est réservé au futur Motorola équipé du Snapdragon 888 également annoncé récemment et qui pourrait occuper l’espace actuellement occupé par le Motorola Edge +.

Si tel est le cas, il serait confirmé que Motorola n’est pas satisfait des bonnes performances dont il dispose dans le milieu de gamme, avec un catalogue très large plein d’options intéressantes et sans cesse renouvelées, et vous souhaitez améliorer votre présence dans le segment haut de gamme, et sûrement dans votre cas cela n’a pas tant à voir avec les revenus qu’il génère (qui aussi, évidemment ), ainsi que le prestige supplémentaire d’avoir un terminal en concurrence face à face avec les marques qui sont dans la partie la plus haute du tableau. Disons que c’est comme ça, une 2021 très intéressante nous attend par rapport au catalogue Motorola.