Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 31/10/2020 21h00

Sauf si vous êtes un joueur assidu du populaire League of Legends, tu as probablement déjà oublié Ruined King: Une histoire de League of Legends. Annoncé il y a presque un an pour Prix ​​du jeu 2019, ce jeu cherchera à étendre la franchise acclamée de Jeux anti-émeute au-delà de MOBA.

Ce jour, Émeute a annoncé que ce nouveau titre arrivera au début 2021, et vous pouvez en profiter à la fois dans la génération actuelle et dans la nouvelle génération de consoles. Cependant, la version de nouvelle génération arrivera peu de temps après la version actuelle, mais aura une mise à jour gratuite.

Ruined King: Une histoire de League of Legends est un RPG au tour par tour à un joueur et est développé par Syndicat des dirigeables, équipe derrière Battle Chasers: Nightwar et Darksiders Genesis. Situé après les événements de Marées ardentes, Ce jeu vous fera explorer deux endroits importants dans Runeterra: Bilgewater et Shadow Isles. Vous ferez équipe avec plusieurs personnages bien connus de LOL, comme Mlle Fortunte, Illaoi, Braum Yasui, Ahri et Pyke.

La source: Jeux anti-émeute

Ils ont déjà ouvert le DualSense de la PS5 et voici à quoi il ressemble à l’intérieur

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.