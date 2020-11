En mai, nous avons fait écho aux données sur les ventes de téléphones mobiles selon Canalys, avec Xiaomi en première position, battant Huawei et Samsung. Selon les données mises à jour (en tenant compte des expéditions), Xiaomi consolide cette position, Huawei continue de baisser et OPPO connaît une croissance encore plus grande.

Les chiffres d’OPPO sont particulièrement remarquables, avec une croissance de 1456% dans notre pays, un chiffre record qui les place, selon ces données, comme le quatrième fabricant en Espagne en termes d’expéditions, au-dessus d’Apple. Samsung se lève aussi timidementComme Apple, qui croît dans les expéditions mais tombe face à la croissance imparable d’OPPO.

Les mobiles chinois ne cessent de grandir

Selon les données de Canalys, la croissance annuelle de Xiaomi par rapport au troisième trimestre de 2019 est de 93%, un chiffre qui le consolide en tant que premier fabricant en termes de volume d’expéditions en Espagne. La bonne nouvelle ne s’arrête pas là, et c’est qu’en regardant les données globales de Canalys nous voyons comment, pour la première fois, Xiaomi se classe parmi les trois premiers mondiaux. Plus précisément, 47,1 millions d’unités expédiées ont été atteintes, avec une croissance annuelle de 45%. Ils sont donc en dessous des 80,2 millions d’unités de Samsung et des 51,7 de Huawei.

Revenant aux données d’Espagne, Samsung croît de 6% d’une année sur l’autre. Huawei recule de 14%, tandis que OPPO grimpe à la quatrième place, battant Apple. Il le fait avec une croissance annuelle de 1456%, le plus grand vu dans le tableau actuel. Apple, bien qu’il croisse de 24% malgré les retards avec l’iPhone 12, tombe à la cinquième place.

Canalys reflète cela l’expédition mobile a baissé de 1% au T3 2020, principalement en raison de restrictions tant au niveau de la mobilité qu’au niveau des entreprises. En termes de positions sur le marché mondial, la première place est pour Samsung, la deuxième pour Huawei, la troisième pour Xiaomi, la quatrième pour Apple et la cinquième pour Vivo.

