Adobe a annoncé le lancement de la première version de Premiere Pro compatible avec les Mac avec Apple Silicon, les ordinateurs que la société américaine a commencé à vendre en novembre dernier. Il s’agit bien sûr d’une version bêta, il est donc possible que lors de son utilisation, différents bogues émergent ou même certaines fonctionnalités que la version Intel propose soient manquantes.

Dans le bref communiqué publié sur les forums Adobe, la société détaille certains des bogues détectés dans cette version bêta. L’article comprend également une série de considérations qui doivent être prises en compte par tous les utilisateurs qui décident d’essayer cette version.

«Étant donné que Premiere Pro repose sur une base de code étendue prenant en charge une large gamme de supports et de flux de travail, nous mettrons en œuvre la prise en charge native d’Apple M1 par étapes», explique Adobe. “Cette approche par étapes nous permet de valider les performances et les fonctionnalités pour des parties spécifiques de l’application avant d’ajouter de nouveaux composants. Et cela vous permet également de commencer à voir les avantages dès maintenant.”

Premiere Pro rejoint Lightroom et Photoshop

Mac mini (2020), l’un des premiers ordinateurs avec Apple Silicon.

Ces dernières semaines, Adobe a également publié les premières versions de Photoshop et Lightroom compatibles avec les processeurs Apple Silicon. Dans le cas de Photoshop, il s’agit d’une version bêta. Cependant, dans le cas de Lightroom, la marque a sorti une version entièrement fonctionnelle dès la sortie de la boîte.

Les personnes qui ne souhaitent pas prendre les risques d’une version de développement peuvent continuer à utiliser la version de Premiere Pro conçue pour les processeurs Intel utilisant Rosetta 2. Cette couche développée par Apple permet à tout logiciel conçu à l’origine pour les processeurs Intel de fonctionner sur des machines équipées de processeurs Apple Silicon. Mac avec Intel. Le fonctionnement de cette couche, comme nous l’avons expliqué dans la revue du Mac mini (2020) avec un processeur M1, est étonnamment bon. Cependant, on s’attend à ce que la version adaptée à la nouvelle architecture profite pleinement des nouveaux ordinateurs, ce qui se traduirait, entre autres, par des délais d’exportation plus courts.

Apple a révélé son intention de faire passer le Mac à l’architecture ARM à la WWDC 2020. Cette décision, comme l’ont montré les premiers ordinateurs équipés de cette puce, sera très bénéfique pour la marque. Et, grâce à cette architecture, tous vos ordinateurs seront plus puissants et efficaces que leurs prédécesseurs.

La transition permettra également à Apple d’avoir un contrôle absolu sur l’élément le plus important de l’ordinateur: le SoC. La marque pourra donc faire évoluer la puce dans la direction qu’elle jugera appropriée sans avoir à dépendre d’autres sociétés comme Intel.

