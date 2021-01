Ce week-end, une version de Polaris OS a été divulguée en ligne. C’était l’un des premières versions développées dans le cadre du projet Windows Core OS, mais il a fini par être annulé avant d’être rendu public.

Cette version s’appelle PolarisOS Build 16299, date de 2018 et est conçue pour les ordinateurs portables dotés d’une architecture ARM. Il peut être téléchargé à partir d’Archive.org et n’est guère plus qu’une curiosité pour les chercheurs. Bien qu’il puisse fonctionner sur des machines comme la Surface RT, il n’inclut que le noyau de base, sans le shell ni les applications.

L’intérêt de cette version est de confirmer que Microsoft travaillait sur Windows Core OS depuis un certain temps, peut-être plus tôt que soupçonné. Au départ, le projet était divisé en deux versions, «Andromeda» pour les appareils mobiles et «Polaris» pour les PC bas de gamme (en particulier les ordinateurs portables). Il s’agissait de la première tentative de Microsoft de supprimer tous les éléments Windows hérités et était censé remplacer le mode Windows 10 S.

Microsoft a fini par annuler Andromeda et l’a remplacé par l’Android personnalisé que nous pouvons voir dans le Surface Duo, tandis que Polaris a été remplacé par “Santorini”, un développement qui a fini d’avoir lieu et que vous connaîtrez sous le nom de Windows 10X.

Windows Core OS, le futur

Microsoft développe depuis un certain temps un projet qui devrait être l’avenir de ses systèmes d’exploitation. Sous une conception modulaire et comme son nom l’indique, il comprendrait un noyau de base auquel des couches basées sur des modules seraient ajoutées pour s’adapter à chaque appareil où il est exécuté.

Système d’exploitation Windows Core supprimerait tous les composants hérités ci-dessus, par exemple, le panneau de configuration. Il exécuterait nativement les applications de la plateforme Windows universelle (UWP) ainsi que les PWA (applications Web progressives). Les applications Win32 qui sont encore utilisées par des millions de personnes sur le bureau informatique peuvent être exécutées par émulation. Il serait également capable d’exécuter des applications Android.

Le projet comprend l’utilisation de composants open source. Microsoft entretient pas mal de projets de ce type liés à Windows, à partir de contrôleurs, de machines de développement ou d’apprentissage. Il a également un projet de “conteneurs” qui est censé être la clé pour exécuter des applications Win32 sur des versions plus récentes du système d’exploitation.

Le premier des développements qui verra le jour publiquement dans le cadre de ce projet sera Windows 10X, une version légère, simplifiée et optimisée du bureau Windows. Il fera ses débuts cette année sur le Surface Neo pliable et d’autres appareils portables des partenaires OEM de Microsoft. Très intéressant bien que jusqu’à ce qu’on le voie en action sur des machines spécifiques, des doutes subsistent quant à savoir s’il va répéter le fiasco d’autres tentatives comme Surface RT ou Windows 10 S ou si au contraire ouvrira la voie aux Windows du futur.