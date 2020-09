Premiers pas dans Grand ordre du destin C’est assez simple à première vue, mais il y a quelques trucs et astuces FGO que de nombreux nouveaux joueurs ne connaissent pas et qui les empêchent d’avoir leur liste de rêve de Servants aussi rapidement que possible. Fate Grand Order, également connu sous le nom de FGO parmi les fans, est le titre de jeu mobile populaire de Delightworks qui s’est régulièrement classé parmi les jeux iOS et Android les plus joués chaque année.

Bien que Fate Grand Order soit gratuit, il implémente un système de gacha assez impitoyable dans son modèle de jeu de base. Alors que les joueurs qui ne veulent jamais dépenser un centime pour le titre pourront toujours accumuler des serviteurs et des essences d’artisanat rares à un rythme lent – et, surtout, les compositions d’équipe gratuites sont viables tout au long du jeu – de nombreux personnages préférés des fans sont enfermés derrière la plus grande rareté possible. Les fans qui cherchent à acquérir Artoria Pendragon, par exemple, auront du mal à acquérir le roi de Grande-Bretagne incroyablement puissant sans économiser et espérer un jet de gacha favorable ou investir de l’argent réel dans le titre.

En relation: Fate Grand Order: Que sont les essences d’artisanat FGO (et comment les utiliser)

Pour cette raison, se lancer dans Fate Grand Order peut parfois donner l’impression que les joueurs doivent prendre une décision immédiatement: jouent-ils gratuitement ou sont-ils prêts à couler de l’argent semi-fréquemment pour avoir la chance d’obtenir les meilleurs serviteurs (et plus surtout, leurs favoris)? Heureusement, ces deux rôles n’ont pas besoin d’être mutuellement exclusifs, et certains trucs et astuces pour débutants FGO peuvent aider les joueurs à se préparer pour le succès quel que soit le type de joueur qu’ils sont – bien que, malheureusement, nous ne pouvons que donner aux fans une meilleure chance. à rouler leurs favoris, pas une chose sûre.

De toute évidence, la première étape pour démarrer dans Fate Grand Order est de télécharger le jeu. FGO est disponible sur mobile pour les appareils iOS et Android. Une chose importante à noter est que pour les fans occidentaux, la version anglaise du jeu a en fait plusieurs années de retard sur la version japonaise du jeu. Cela signifie qu’il peut être très facile de tracer comment un joueur veut mener ses deux prochaines années de FGO anglais, ce qui sera important plus tard dans ce guide lorsqu’il sera temps de discuter de la façon de maximiser la monnaie premium gratuite que les joueurs obtiennent chaque année. .

Après avoir téléchargé et installé le jeu, FGO proposera aux joueurs un bref didacticiel qui se terminera par leur premier rouleau de gacha pack de 10, qui comprendra un serveur 4 étoiles garanti à partir d’un pool limité d’options pour débutants. Comme c’est souvent le cas dans les jeux qui ont tant de chemins de ramification différents en termes de la façon dont un serviteur de départ influence la composition de l’équipe, il existe une liste de niveaux FGO pour laquelle les partants sont les meilleurs. Comme les nouveaux joueurs peuvent effacer les données de leur application ou le cache pour recommencer le jeu à neuf, il vaut la peine de passer le temps supplémentaire à « relancer » jusqu’à ce qu’ils obtiennent un bon départ, car la différence entre les meilleures options et les options de niveau intermédiaire est assez prononcé. Pour cette raison, il est recommandé de ne passer que le rouleau de gacha du didacticiel avec les serviteurs suivants:

Héraclès: De loin la meilleure option pour les nouveaux joueurs, Heracles est un serviteur de classe Berserker avec une capacité de survie rare dans sa boîte à outils et la possibilité de produire de sérieux dégâts grâce à l’avantage sur presque toutes les autres classes. Il est également un peu plus délicat à utiliser car les Berserkers ont également un désavantage en termes de défense contre la plupart des classes, mais le gain est double à cet égard – les nouveaux joueurs auront un serviteur qui est viable à peu près partout. tout Contenu FGO, et ils apprendront certains des systèmes du jeu plus rapidement.Emiya: Emiya est un serviteur de classe Archer très puissant avec un kit solide et bien équilibré. Il est facile à utiliser, produit des dégâts décents même si le contenu devient plus difficile et est un personnage extrêmement populaire de la série animée dans laquelle il joue, Fate / stay night: Unlimited Bladeworks.Carmilla: Servante de classe Assassins puissante avec un Noble Phantasm à cible unique et la capacité de charger sa jauge Noble Phantasm, les dégâts infligés par Carmilla sont impressionnants. Les assassins peuvent être aléatoires en termes d’efficacité, donc avoir un Assassin fort tôt qui évolue bien est une aubaine.

Les joueurs qui ne veulent pas min-max n’ont pas nécessairement besoin de relancer s’ils n’obtiennent pas l’une de ces trois options, mais ces serviteurs FGO faciliteront absolument la vie des nouveaux joueurs. Les joueurs vraiment ambitieux peuvent essayer de relancer leur premier pack de 10 pour obtenir une puissante essence artisanale comme Kaleidoscope, par exemple, mais ce n’est pas recommandé – le temps qu’il faudrait pour réussir étant donné les chances abyssales ne va tout simplement pas ça vaut le coup la plupart du temps.

Une fois que les joueurs ont un nouveau compte avec lequel ils sont prêts à progresser, il existe quelques trucs et astuces FGO qui leur faciliteront la vie pour les mois et les années à venir s’ils aiment le gameplay. Tout d’abord, les joueurs doivent vérifier les nombreux horaires disponibles sur Internet qui détaillent exactement ce qui arrivera au serveur Western FGO au cours de l’année. Cela permettra aux joueurs de planifier quand ils devraient jouer davantage – lors d’événements qui ont de nombreuses récompenses précieuses, comme des matériaux de niveau supérieur pour les serviteurs et les essences d’artisanat – et quand ils peuvent simplement se connecter pour collecter leurs récompenses quotidiennes et obtenir un peu où ils veulent.

Les joueurs FGO voudront se concentrer sur le nivellement d’un petit nombre de serviteurs lorsqu’ils commenceront. Il y a deux raisons à cela: premièrement, la mise à niveau des Serviteurs coûte cher en termes de matériaux, et les Serviteurs de haut niveau comptent beaucoup pour mener à bien des quêtes difficiles ou des événements; et deuxièmement, les matériaux pour les compétences de serviteur sont encore plus chers et coûtent souvent des millions de QP, ce qui taxera rapidement les fonds d’un nouveau joueur. Certaines compétences ne sont extrêmement puissantes que lorsqu’elles sont au rang 10, et la différence entre quelques points de pourcentage peut être dramatique. Avoir un bon serviteur au niveau maximum avec des compétences maximales est souvent mieux que d’avoir deux serviteurs à mi-niveau avec un niveau intermédiaire sur leurs compétences.

La planification d’événements et la mise à niveau des serviteurs vont de pair avec ce dernier conseil FGO: choisissez un ou deux serviteurs incontournables chaque année, et enregistrez tous les tickets Saint Quartz et d’invocation acquis pour les lancer uniquement pour eux. Saint Quartz est la devise premium de Fate Grand Order et est difficile à trouver pour les joueurs gratuits, mais le jeu est également assez libéral avec le nombre de rouleaux que les joueurs obtiennent avec le Saint Quartz qu’ils utilisent. 30 Saint Quartz équivaut à dix rouleaux à la fois et garantit un Serviteur ou une Essence d’Artisanat 4 étoiles ou plus. Cela, combiné à des augmentations de taux qui augmentent la fréquence d’apparition de serveurs spécifiques pendant les jets, peut être utilisé pour maximiser les chances qu’un joueur acquière le serviteur souhaité. Faire ne pas, en toute circonstance, utilisez Saint Quartz pour ressusciter pendant un combat, ou effectuez des jets simples lorsque les totaux de Saint Quartz sont inférieurs à 30. Si l’argent n’est pas un problème, bien sûr, les joueurs peuvent simplement faire ce qu’ils veulent – mais ceux qui cherchent à économiser de l’argent et go free-to-play devra être prudent avec ce qu’ils utilisent.

Suivant: Les 15 meilleurs anime pour les débutants

Grand ordre du destin est maintenant disponible sur les appareils mobiles iOS et Android.