Si vous aimez explorer l’installation de ROMS, un outil comme TWRP (TeamWin Recovery Project) vous semble sûrement familier. C’est la base qui vous permet de “jouer” avec le mode de récupération des téléphones Android et qui permet, à partir de récupérer le mobile en cas de problème, pour installer des ROM spécifiques pour chaque modèle.

La communauté des développeurs est celle qui bénéficie de cet outil qui désormais est mis à jour à la version 3.50. Une mise à jour qui d’une part ajoute un support pour le rendre fonctionnel sur plus de téléphones (jusqu’à 16 nouveaux appareils) et en plus d’avoir un support amélioré pour Android 10 et des améliorations et corrections pour les modèles qui utilisent encore Android 9.

Prêt pour Android 10

Mais en commençant par les appareils qui sont maintenant pris en charge, TWRP dans la version 3.5.0 ajoute prise en charge à utiliser dans 16 appareils supplémentairesdont la gamme Pixel 4, Pixel 4 XL ou Galaxy Note 10 avec Exynos.

Avec cette version de TWRP, La prise en charge des modèles avec Android 10 est étendue. De cette façon, l’outil a deux branches (les deux versions du système d’exploitation) en attente de son utilisation dans les modèles qui ont Android 11, une possibilité sur laquelle ils travaillent déjà.

Les modèles basés sur Android 9 comptent, oui, avec plus d’assistance et un accès à plus de fonctionnalités, tandis que ceux qui utilisent Android 10 sont plus limités. Vous pouvez télécharger TWRP à partir du Google Play Store ou du site Web officiel de TWRP.

Bien que dans ce lien, vous ayez accès à toutes les modifications, un bref résumé nous permet de voir les nouvelles qu’ils présentent, presque tous se sont concentrés sur l’amélioration du fonctionnement général de l’outil et en particulier pour les modèles avec Android 9. Dans le cas d’Android 10, dans cet autre lien sur GitHub, les améliorations associées apparaissent:

Correction de la construction d’Android-5.1 dans les arbres – Prise en charge de CaptainThrowback New QTI Haptics – Prise en charge d’AndroiableDroid New TSPDriver Haptics – Problèmes de restauration de LameMonster82 Selinux – Corrections de build OEM AndroiableDroid – Fighter19 Plus de prise en charge des extensions de fichiers dans le sélecteur de fichiers Gui – Corrections de Mauronofrio FBE – Décryptage CaptainThrowback Ozip – Mauronofrio Ne pas utiliser persist pour les journaux de récupération – bigbiff Delay touch start si nécessaire – Bigbiff Spanish translation updates – R0rt1z2 Fix cache wipe on slot A devices only – AndroiableDroid Exclure le répertoire dumpsys des sauvegardes – Mises à jour de traduction allemande DarthJabba9 – Rotation du matériel 4ndyZ pendant l’exécution (n’affecte pas le pavé tactile) – Webgeek1234 API 24 corrections – Erreur AndroiableDroid vold_decrypt lors du démontage – CaptainThrowback Multiuser : avis à lorsque les utilisateurs ne sont pas déchiffrés – correctifs de cryptage noahajac FDE – correctifs d’état CaptainThrowback Crypto – mises à jour de traduction en chinois nebrassy – mises à jour du thème Whyle pour correspondre à la version Android-10: installation de l’application CaptainThrowback Move TWRP vers la page avancée – Mise à jour de la traduction russe Dees_Troy – f2065

TWRP est une récupération personnalisée, à ne pas confondre avec le mode de récupération officiel que chaque marque introduit dans les téléphones qu’elle lance. Et bien que celui-ci, le second, soit plus limité dans les fonctions, la soi-disant récupération personnalisée (créée par des tiers), il s’agit de revoverys hormonaux (il y a plus d’alternatives) qui offrent un mode de récupération modifié et avec de nombreuses fonctions supplémentaires.

Application TWRP officielle

Via | 9to5Google

Partager TWRP est mis à jour: prend désormais en charge plus de téléphones avec Android 10 et ajoute des améliorations de performances