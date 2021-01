La tablette abordable avec une énorme batterie.

Écrit par Miguel Paredes

Le marché des tablettes Android ne traverse pas son meilleur moment. Certains fabricants ont même abandonné l’idée de continuer à créer de nouveaux appareils, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas choisir de bonnes options. Si vous recherchez un superbe écran, ne manquez pas cette offre.

Vous pouvez désormais prendre l’une des meilleures tablettes Android de ces dernières années, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, à prix réduit sur Amazon. Est-ce toujours une bonne option aujourd’hui?

C’est l’une des meilleures tablettes Android

La tablette Samsung est en aluminium et présente un beau design. Ses finitions sont premium, à la hauteur des meilleurs appareils de la firme coréenne. Votre écran atteint 10,4 pouces, avec la technologie LCD IPS et une très haute résolution 2000 x 1200 px.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, analyse: le milieu de gamme de Samsung s’habille haut de gamme

Votre processeur est le Exynos 9611, qui est sur le marché depuis quelques mois, mais qui est toujours très puissant. Cela est accompagné de 4 Go de RAM et de versions de 64 Go et 128 Go de stockage. Si vous avez besoin de plus, vous pouvez l’étendre avec des cartes microSD.

Spécifications Samsung Galaxy Tab S6 Lite Dimensions 245 x 154 x 7 mm. 798 grammes Écran LCD Full HD + IPS 10,4 ”(2000 x 1200 pixels) 287 ppp Processeur Exynos 9611 RAM 4 Go Système d’exploitation Android 10 Q Stockage 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 400 Go Caméras 8 MP f / 2.0 à l’arrière et taille de pixel de 1,12 µm Batterie 7,040 mAh Déverrouillage Autre S-Pen, système à 2 haut-parleurs AKG et Dolby Atmos Couleurs Bleu et gris

L’appareil photo n’est généralement pas la raison pour laquelle quelqu’un achète une tablette, mais nous devons le mentionner. Cette Galaxy Tab S6 Lite intègre un capteur principal de 8 mégapixels. En revanche, sa batterie atteint 7 040 mAh. La tablette Samsung dispose également d’un déverrouillage par reconnaissance faciale et d’un système à 2 haut-parleurs signé AKG et Dolby Atmos.

