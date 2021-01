L’un des meilleurs Motorola à moins de 200 euros.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres Amazon Espagne, vous pouvez recevoir chez vous le Motorola Moto G9 Plus pour seulement 199 euros. Nous parlons de la version fournie avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le terminal Motorola a un grand panneau qui touche 7 pouces, un des Processeurs Qualcomm G et une grande batterie à chargement rapide. Pour moins de 200 euros vous avez la possibilité de prendre un bon appareil avec lequel vous n’aurez pas de problèmes au quotidien. Nous vous expliquons chacune de ses caractéristiques.

Savoir plus: Motorola Moto G9 Plus

Achetez le Moto G9 Plus au meilleur prix

L’appareil de Motorola arrive avec un écran IPS de 6,8 pouces et une résolution Full HD +. La seule interruption que vous trouverez est le petit trou qui abrite sa caméra frontale. Ses lignes de design ne laissent aucun doute, c’est l’un des smartphones de Motorola. Vous pouvez le trouver dans un bleu frappant qui a l’air vraiment bien.

Dans ses entrailles est le Snapdragon 730G fabriqué par Qualcomm, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème. Vous pourrez lui demander des applications et des jeux puissants, il se comportera de manière satisfaisante. Arrive accompagné de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, plus que des chiffres décents.

Qualcomm Snapdragon 730G 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS de 6,8 ″ et résolution Full HD + 4 caméras arrière Batterie de 5000 mAh et prise de charge rapide de 30 W 3,5 mm, radio FM, NFC

Il y a quatre caméras que l’on retrouve à l’arrière de ce Motorola Moto G9 Plus: il arrive avec un capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait qui se répète avec 2 mégapixels. Dans le trou de sa façade il incorpore un appareil photo 16 mégapixels.

La batterie du terminal chinois atteint 5 000 mAh et profitez d’un Charge rapide de 30 W. Le smartphone de Motorola comprend également NFC, prise casque et même radio FM. Comme vous l’avez vu, nous sommes avant un appareil complet et équilibré, un smartphone qui ne vous laissera couché dans aucune de ses sections. Pour moins de 200 euros, il est postulé comme une très bonne option.

Savoir plus: Motorola Moto G9 Plus