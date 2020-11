Le produit phare OnePlus passe en dessous de 500 euros et est livré avec des spécifications haut de gamme.

Vous pouvez prendre le OnePlus 8T pour seulement 455 euros grâce à cette offre AliExpress. Le terminal chinois arrive à côté de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le dernier smartphone de la firme chinoise arrive avec un écran 120 Hz, le Qualcomm Snapdragon 865 et 4 caméras à l’arrière. C’est tout ce que vous devez savoir sur le produit phare OnePlus.

L’appareil chinois intègre un panneau AMOLED 6,55 pouces, résolution Full HD + et rafraîchissement à 120 Hz. Il s’agit de l’un des panneaux les plus rapides et les plus fluides qu’allez-vous trouver. Son cerveau est extrêmement puissant, Qualcomm Snapdragon 865. Ce OnePlus 8T a également 4 caméras arrière et une batterie de 4500 mAh avec charge rapide.

