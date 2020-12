Le meilleur Galaxy S20 pour la plupart est livré avec une tablette gratuite.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à cette offre de Le Corte Ingles tu peux en prendre un Samsung Galaxy Tab A7 cadeau d’achat du Samsung Galaxy S20 FE. Le terminal coréen, l’un des meilleurs présentés par la firme cette année, est disponible pour 659 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Écran AMOLED 120 Hz, le puissant Exynos 990 et la triple caméra arrière ne sont que quelques-uns de ses avantages. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les deux appareils.

Achetez le Samsung Galaxy S20 FE et obtenez une tablette gratuite

Le Galaxy S20 FE arrive avec un joli design et un écran Super AMOLED 6,5 pouces, résolution Full HD + et 120 Hz. Votre cerveau est le Exynos 990 fabriqué par Samsung, un processeur puissant avec lequel vous pouvez tout déplacer. Le dernier membre de la famille S20 dispose également d’une batterie de 4 500 mAh et 3 caméras arrière.

D’autre part, le Samsung Galaxy Tab A7, qui vient dans sa version 32 Go, a un écran IPS de 10,4 pouces et une résolution Full HD. Votre processeur est le Muflier 662, une puce avec laquelle vous n’aurez aucun problème au quotidien. Il intègre également une batterie de 7 040 mAh

