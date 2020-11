Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous n’en avez pas assez des incroyables offres Good End? Ne vous inquiétez pas, d’autres réductions sont en cours. Ce qui se passe, c’est qu’Amazon Mexico a déjà confirmé qu’elle préparait des promotions pour le Black Friday.

Selon Amazon Mexico, dans la première minute du 26 novembre, les offres du Black Friday commenceront. Autrement dit, ce sont des réductions qui commenceront à partir de jeudi de la semaine prochaine.

Mais à quel genre de rabais pouvez-vous vous attendre? Amazon Mexico ne partage pas encore de liste d’offres. Cela dit, il a annoncé qu’il y aurait des promotions sur les jeux vidéo, l’électronique, les vêtements, les chaussures, les outils, les jouets, les articles de cuisine et bien plus encore.

Chez LEVEL UP, nous serons à l’affût et partagerons avec vous les réductions les plus intéressantes du Black Friday d’Amazon Mexico. Pour que vous ne les manquiez pas, nous vous invitons à prendre connaissance de nos réseaux sociaux, de notre Discord officiel et de notre site Internet.

Les remises Good End sont toujours disponibles

Maintenant, vous devez garder à l’esprit que vous n’avez pas à attendre le 26 novembre pour profiter de réductions intéressantes sur Amazon Mexico.

Ce qui se passe, c’est que plusieurs remises Good End sont toujours disponibles sur Amazon Mexico. Pour les voir, nous vous recommandons de suivre ce lien ou de consulter notre liste spéciale de réductions.

Et vous, êtes-vous enthousiasmé par ces réductions? Qu’espérez-vous voir à prix réduit le Black Friday? Dites le nous dans les commentaires.

