Noël approche à grands pas et comme chaque année, votre connexion Wi-Fi sera à nouveau un “must have” pour profiter de vos contenus multimédias préférés, de vos jeux, et aussi pour rester en contact avec vos proches en raison des restrictions imposées par la nouvelle normalité, dérivée de la pandémie COVID-19.

Imaginez cette scène. Vous êtes au dîner du réveillon de Noël accompagné de votre famille et vous acceptez de passer un appel vidéo via un ordinateur portable et passer du temps avec des êtres chers qui n’ont pas pu assister au dîner. Malheureusement, votre connexion non Wi-Fi n’est pas tout à fait à la hauteur de la tâche et l’appel vidéo enregistre des problèmes qui ruinent complètement l’expérience.

Je suis sûr que ni vous ni personne d’autre ne veut être dans cette situation. Pour vous aider à l’éviter, nous allons partager avec vous cet article spécial, où nous verrons une série de recommandations cela vous aidera à configurer votre connexion Wi-Fi pour en profiter pleinement ce Noël. Comme toujours, nous vous rappelons que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous serons heureux de vous aider.

1.-Votre connexion Wi-Fi est-elle suffisante?

C’est la première chose que vous devriez vous demander. Vous avez Internet, vous pouvez vous connecter par Wi-Fi, Mais avez-vous la vitesse dont vous avez vraiment besoin? Votre fournisseur Internet offre-t-il un bon service? Avez-vous un routeur prêt à vraiment profiter de votre connexion Wi-Fi?

Ces trois questions sont essentielles pour évaluer si votre connexion Wi-Fi est vraiment à la hauteur ou si vous devriez vous poser la question apporter des modifications au matériel, à la connexion et au niveau de service. Si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas, dans cet article, vous trouverez des informations sur la vitesse minimale nécessaire pour différentes tâches, et dans cet autre, vous trouverez des clés importantes qui vous aideront à choisir un nouveau routeur.

Si votre fournisseur ne vous offre pas un bon service, vous devez prendre contact avec lui et mélanger, le cas échéant, un changement, car une connexion très rapide accompagnée d’un service de mauvaise qualité n’est pas recommandée.

2.-Réglez la sécurité et éliminez les intrus

La sécurité est essentielle pour que notre connexion Internet fonctionne correctement, et heureusement il ne nous oblige pas à prendre des mesures particulièrement compliquées. Quelque chose d’aussi simple que de changer le mot de passe peut nous aider à expulser les intrus de notre réseau, car ils devront deviner le nouveau mot de passe, et nous pouvons également prendre d’autres mesures de renforcement, telles que masquer le nom du réseau.

Pour effectuer les deux ajustements, nous devons accéder à notre navigateur Web et saisir “Http://192.168.0.1/” pour entrer dans la configuration du routeur. Une fois là-bas, nous allons à l’option “WLAN” et cherchons les options correspondantes.

Si vous allez changer le mot de passe, je vous recommande d’utiliser des chiffres et des lettres, ainsi que des lettres majuscules et des symboles spéciaux, et entrez au moins deux mots qui n’ont pas de sens (par exemple: AgaPito- + MhZ!). Si vous souhaitez désactiver le nom du réseau, vous devez envisager de créer un réseau invité si vous recevez des visites fréquentes. Si vous ne savez pas comment faire, jetez un œil à cet article.

3.-Comment améliorer la vitesse, la portée et la stabilité du Wi-Fi

La vitesse maximale de votre connexion peut être limité pour le service que vous avez souscrit, ainsi que pour les valeurs maximales de votre routeur, les normes que vous utilisez et les limitations des appareils.

Malgré toutes ces particularités, nous pouvons réaliser une série d’étapes pour maximiser la vitesse, la portée et la stabilité de notre connexion Wi-Fi. Voulez-vous savoir comment? Eh bien, c’est très simple:

Placement du routeur: Placer le routeur dans une position centrale et élevée loin des sources d’interférences peut nous aider à améliorer la portée et la stabilité du signal.

Changer de chaîne: les routeurs de nouvelle génération le font automatiquement, c’est-à-dire qu’ils recherchent eux-mêmes les canaux les moins saturés. Si votre routeur ne le fait pas, vous pouvez entrer ses paramètres et les modifier manuellement.

Utilisez le Wi-Fi 4 et le Wi-Fi 5 à bon escient: Bien que le Wi-Fi 5 fonctionne plus rapidement et subisse moins d’interférences, il a également une portée inférieure à celle du Wi-Fi 4. Si vous allez vous connecter à partir d’une zone éloignée du routeur et que vous rencontrez des problèmes, essayez le réseau Wi-Fi 4 .

Mettez à jour votre routeur– Vérifiez les mises à jour du firmware et mettez à jour le «cerveau» de votre routeur pour les dernières améliorations disponibles.

Le problème avec les anciens protocoles: L’utilisation des normes Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a) et Wi-Fi 3 (g) nous posera de sérieux problèmes, car cela réduira considérablement les performances de notre connexion. Évitez-les à tout prix.

Redémarrez le routeur: il peut vous aider à éliminer les problèmes sous-jacents, les pépins et les conflits qui n’ont pas été résolus de manière «normale».

Bien orienter les antennes: Cela peut également être utile si vous devez diriger le signal en particulier vers certains coins de votre maison.

Contenu proposé par AVM FRITZ!