La période des fêtes de fin d’année approche, et comme vous le savez déjà, cela signifie que c’est le moment où le contenu thématique apparaît dans certains jeux. L’un de ceux qui ne seront pas en reste cette année est Minecraft, car les fans pourront célébrer la saison des fêtes avec des tenues qu’ils pourront obtenir gratuitement pendant un temps limité.

Parallèlement au week-end de Thanksgiving et du Black Friday, des réductions juteuses sur divers packages pour le jeu sont apparues sur le marché Minecraft, mais sans aucun doute 2 ont attiré l’attention pour offrir du contenu sans aucun prix.

Le premier est le package Copains d’automne, qui a été développé par Lucky Petals. Cet ensemble comprend 5 skins liés à l’automne, qui est sur le point de se terminer. Plus précisément, ce forfait donnera aux utilisateurs la possibilité de s’habiller comme un arbre à feuilles caduques, une citrouille, qui sont caractéristiques des premiers mois de l’été, mais aussi une dinde qui évoque le jour de Thanksgiving et 2 autres qui sont plus liées avec Noël.

Si vous souhaitez obtenir ce package, vous devez vous dépêcher et le réclamer sur le marché Minecraft, car il ne sera gratuit que jusqu’au lundi 30 novembre prochain.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Mojang interdira les joueurs qui promeuvent la toxicité dans Minecraft.

Vous vous sentez bourré? Nous aurons des trucs gratuits à avoir! Rendez-vous sur le marché Minecraft pour récupérer votre propre skin pack gratuit. Waddle mais ne traînez pas car le pack ne sera gratuit que jusqu’au 30 novembre! ↣ https://t.co/urJwkHA9gq ↢ pic.twitter.com/Bx4ePMQ6tq – Minecraft Marketplace (@MinecraftMarket) 27 novembre 2020

Un autre pack de skins est également disponible sans frais

De même, Mojang a décidé de publier le package sans frais supplémentaires Skins de vacances rock, qui donnera une apparence plus chaleureuse aux personnages avec un ensemble en fonction de la saison des fêtes et qui sont à la mode. «Rassemblez-vous dans tous les biomes et mettez le style de votre choix pour révolutionner Noël avec les skins Rider et Varsity. Le village entier vous regardera sûrement! », Lit la description du forfait Skins de vacances rock.

Au moment de la rédaction de cet article, ce package est également disponible gratuitement, mais on ne sait pas si l’offre est limitée, nous vous recommandons donc de réclamer l’ensemble dès que possible.

Si vous voulez le pack de peau de Copains d’automne, vous devez le réclamer sur cette page et vous pouvez trouver celui de Skins de vacances rock dans cet autre.

Avez-vous aimé des forfaits? Allez-vous les télécharger? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de l’une des franchises les plus reconnues au monde, nous vous rappelons que la mise à jour Caves & Cliffs a été annoncée, l’une des plus importantes de ces derniers temps, avec laquelle des grottes et plus de créatures seront ajoutées. De même, Minecraft Dungeons recevra bientôt du nouveau contenu grâce au DLC Pic hurlant.

Minecraft est disponible sur diverses consoles, appareils mobiles et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

