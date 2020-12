Le WorkBoy était un appareil qui transformait l’ordinateur portable en un outil de travail.

Une des consoles le plus important de l’histoire des jeux vidéo est le Game Boy. La machine mythique Nintendo a marqué toute une génération et a été le début du formidable succès du Big N dans le domaine de consoles de jeux portables. Maintenant un chercheur de jeux vidéo vous avez eu accès à un périphérique Game Boy qui avait été oublié et qui ne jamais arriver sur le marché.

WorkBoy devait sortir en 1992 ou 1993 en tant que produit Game Boy sous licence.Liam Robertson a réalisé une nouvelle vidéo pour la série “Secrets de l’histoire du jeu“pour la chaîne youtube” Did You Know Gaming? “dans laquelle il parle Workboy, un périphérique qui allait transformer la Game Boy en une sorte de PDA. Cet appareil a fait de la Game Boy une calculatrice, un annuaire téléphonique, un carnet d’adresses … Il l’a même transformé en outil. apte au travail.

Bien sûr, le périphérique était quelque chose En avance sur son temps, car il avait les fonctionnalités que plus tard le les appareils mobiles qui sont sortis. WorkBoy était un clavier connecté à la console via le Lien de câble et que j’avais besoin d’un “jeu” pour être capable de fonctionner et donnez à l’utilisateur l’accès à toutes ces options.

Le WorkBoy a été conçu par Recherche et développement à la source et produit par Fabtek Inc. en collaboration avec Nintendo e J’allais aller au marché en 1992 ou 1993 en tant que produit sous licence. Robertson a découvert que l’un des prototypes restants au monde était en la possession de Frank Ballouz, le fondateur de Fabtek. Ballouz il a envoyé l’appareil au chercheur.

À ce moment, Robertson a réalisé que J’avais besoin de la cartouche pour pouvoir faire fonctionner le périphérique. Au final, il a réussi grâce à l’émulation et, en effet, l’appareil fonctionnait correctement. Le WorkBoy n’est jamais sorti, en raison de son prix et d’un problème dans une usine au Japon. Consoles rétro, y compris la Game Boy, ils ont encore des followers Et en été, nous vous racontons comment un nouveau jeu espagnol Game Boy a pris d’assaut Kickstarter.

