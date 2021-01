Personne ne semble satisfait de son opérateur de télécommunications, et le marché espagnol le confirme, accumulant record après record et touchant un million de lignes couvertes chaque mois.

Écrit par Damián García dans Operadoras

Ni l’arrivée massive de la connectivité 5G ni le grand nombre d’opérateurs virtuels aux prix très attractifs qui peuplent désormais le marché espagnol ne semblent ralentir ce sentiment que personne n’est satisfait de son opérateur télécom, et ce ne sont pas seulement ces entreprises qui couronnent toujours le classement des plaintes mais le mécontentement commence également à se manifester en chiffres et les statistiques de l’industrie.

Sans surprise, la Commission nationale des marchés et de la concurrence du gouvernement espagnol confirme dans son blog que nous avançons au rythme record après record ces derniers mois, du moins si nous parlons de un certain nombre de portabilités enregistrées qui touchent désormais en permanence 1000000 de lignes qui changent chaque mois d’entreprise, entre fixe et mobile.

En fait, au cours du dernier mois avec des statistiques, soit octobre 2020, les portabilités mobiles établissent un nouveau record absolu de 758 000 lignes portéesEt que nous venions déjà d’un chiffre record en septembre de 749 000 lignes mobiles dansant entre entreprises en seulement quatre semaines.

Seul 1 client de téléphonie sur 4 est satisfait et fidèle de son opérateur actuel

Record historique de portabilité mobile avec 758 000 lignes dansant entre opérateurs en octobre, et au total avec les lignes fixes la deuxième plus grande donnée après le mois précédent de septembre 2020 … Personne n’est content de votre opérateur de télécommunications?

Les données ne mentent pas et les graphiques ne le sont pas, et c’est cela depuis octobre 2019, la barrière de 700000 portabilité mensuelle n’a pas été dépassée sur mobile, même s’il est vrai qu’en mars, avril et mai, en pleine confinement, la tendance était aux records négatifs qui sont probablement maintenant remarqués à la hausse par changements déjà planifiés et reportés pour la pandémie.

La portabilité agrégée enregistre son deuxième chiffre le plus élevé, avec 988.100 lignes acheminées entre fixe et mobile en octobre, après un mois de septembre avec 1.002.800 lignes fixes et mobiles en cours de changement, dépassant ainsi pour la première fois de l’histoire le million de portabilités en un seul mois.

Ce qui est certain, c’est que les chiffres ne sont jamais vus en Espagne, l’assurance ne peut pas être extrapolée à d’autres marchés où le prépaiement et d’autres modalités contractuelles sont plus populaires, mais elles sont directement proportionnelles à la grand nombre de plaintes dont les opérateurs enregistrent déjà la baisse de la qualité du service client qu’ils perçoivent et les utilisateurs marquent dans les sondages.

Par curiosité, nous savons que vous aimez ces détails, confirmez que Le groupe MASMOVIL et les MVNO ont enregistré des soldes de portabilité positifs, en croissance en nombre de lignes, tandis qu’Orange, Movistar et Vodafone présentent les soldes négatifs les plus notables.

Il Croissance annuelle du nombre de portabilités qui sont effectuées chaque mois sont cryptées environ 6%, bien que le détail négatif pour l’industrie soit que près de 11000 lignes mobiles et 26000 lignes fixes ont été perdues en octobre 2020, que pratiquement personne n’utilise chez eux.

Mais voyons, qu’en est-il de vous? Êtes-vous satisfait de votre opérateur de télécommunications? Ces données sont-elles en accord avec la réalité du marché? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Plus d’informations | Commission nationale des marchés et de la concurrence