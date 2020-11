Parfois, nous savons qu’un nouveau modèle mobile est sur le point de sortir mais nous ne connaissons pas ses spécifications, et dans d’autres cas nous avons les spécifications mais on ne sait pas à quel modèle ils correspondent. C’est le cas d’un mystérieux Motorola Nio, dont les caractéristiques ont été presque complètement filtré dans une publication allemande.

Nous ne savons pas quel sera son nom final, sauf qu’il porte le numéro de modèle XT2125 et le nom de code Motorola Nio, et ce serait Le prochain haut de gamme de Motorola pour début 2021

Un autre Motorola avec Snapdragon 865

D’après la fuite, le Motorola Nio – un nom qui, nous le réitérons, n’est pas la fin que le produit aura sur le marché – serait un futur haut de gamme avec Snapdragon 865, dans la foulée du Motorola Edge +, qui était le retour vers le haut de gamme pour l’entreprise. Le fait qu’il monte le Snapdragon 865 et non le Snapdragon 865+ plus récent et plus puissant, nous donne à penser qu’il ne s’agirait pas d’un nouveau Motorola Edge, mais peut-être d’un nouveau modèle.

Quant à son stockage, il est attendu avec une version de 8 + 128 Go et, peut-être, avec une version plus grande avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. L’écran ne connaît pas sa diagonale ou son type de panneau, mais la fuite mentionne qu’il serait Full HD + et avec un taux de rafraîchissement d’au moins 90 Hz.

Le Moto Edge +, avec son écran incurvé à 90 Hz

Quant aux caméras, la filtration nous peint un terminal avec trois caméras, la principale de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels et un troisième capteur de 2 mégapixels pour la profondeur. Devant, il aurait deux caméras perforées sur l’écran: un 16 mégapixels et un 8 mégapixels.

C’est ce qui a été divulgué au moment de cette mystérieuse nouvelle mobile 5G haut de gamme de Motorola, que nous devrions rencontrer au cours du premier semestre de l’année prochaine et selon une nomenclature qui reste à connaître.

Via | Playfuldroid

