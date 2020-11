Gboard, également connu sous le nom de clavier Google, est composé de plusieurs fonctions qui nous permet d’écrire facilement sur notre téléphone Android.

Certains de ces outils sont mieux connus, comme l’écriture en faisant glisser votre doigt sur l’écran du smartphone, et d’autres plus inconnu, comme le presse-papiers.

Pour mettre fin à cette ignorance, nous allons élaborer un guide complet sur le presse-papiers du clavier google dans lequel nous vous expliquerons comment l’activer et comment vous pouvez l’utiliser pour stocker des textes que vous collerez plus tard.

Sans plus tarder, nous plongeons directement dans la fonction de presse-papiers de Gboard pour vous en dire plus.

Comment avoir le presse-papiers Google sur votre Android?

Le presse-papiers est une fonction développée par Google pour stocker les textes que vous copiez sur votre téléphone Android, ayant également la possibilité de stocker des liens et des images copiées.

Le presse-papiers Google enregistre ces informations copiées pendant une heure afin que vous puissiez y accéder rapidement et l’utiliser dans n’importe quelle application. De plus, vous devez tenir compte de l’existence du Fonction “Fix”, qui vous permet de conserver en permanence n’importe quel texte dans le presse-papiers.

Pour que vous puissiez mieux comprendre la fonction du presse-papiers, expliquons-le avec un exemple. Mettez-vous dans une situation où vous devez chaque jour interroger quelqu’un sur son état de santé via WhatsApp.

«Bonjour Maria, comment te sens-tu? Avez-vous besoin de quelque chose? »C’est ce que vous lui demandez habituellement. Pour éviter d’avoir à écrire ce jour après jour, il vaut mieux copiez-le, stockez-le et épinglez-le dans le presse-papiers de Google pour avoir juste à coller la phrase chaque matin.

Ce presse-papiers très utile est une fonction du clavier Google, Gboard, vous devez donc l’utiliser comme clavier de votre mobile Android pour obtenir l’aide du presse-papiers.

Play Store | Gboard

Savoir plus: 5 astuces pour taper plus vite avec votre clavier Android

Comment activer le presse-papiers dans Gboard

Bien que vous ayez le clavier Google sur votre mobile, pour utiliser le presse-papiers Gboard, vous devez activer la fonction manuellement. Voici les étapes à suivre:

Ouvrez le clavier dans n’importe quelle application.

Cliquez sur l’icône du presse-papiers, entre “GIF” et la molette de réglage. S’il n’apparaît pas, cliquez sur le bouton avec les trois points horizontaux et cliquez sur “Presse-papiers”.

Cliquez sur l’option “Activer le presse-papiers” ou faites glisser la boîte vers la droite qui apparaît dans le coin supérieur droit du clavier. Ainsi, le presse-papiers sera activé et sera prêt à l’emploi

Regardez la galerie sur Explica.co

Comment ajouter le presse-papiers à la barre de navigation

Si, comme nous l’avons mentionné précédemment, le raccourci du presse-papiers n’apparaît pas dans la barre de navigation de Gboard, vous pouvez l’ajouter facilement avoir sous la main.

Les étapes à suivre pour ajouter le presse-papiers à la barre de navigation du clavier sont les suivants:

Ouvrez le clavier dans n’importe quelle application.

Cliquez sur le bouton à trois points lignes horizontales dans la zone supérieure droite du clavier.

Dans le menu inférieur, maintenez le bouton “Presse-papiers” enfoncé et faites-le glisser dans la barre de navigation pour le placer à l’endroit que vous aimez le plus. Et c’est tout, vous pouvez accéder directement au presse-papiers lorsque vous utilisez Gboard.

Regardez la galerie sur Explica.co

Comment utiliser le presse-papiers

Le presse-papiers du clavier Google que vous avez installé sur votre mobile Android est prêt à être utilisé. apprenons à en tirer le meilleur parti, car il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec. Nous avons commencé!

Comment copier et coller des textes

La fonction principale de cet outil est de stocker les textes copiés dans le terminal, par conséquent, la première chose que nous allons faire est de voir comment copiez ces textes dans le presse-papiers et collez-les dans n’importe quelle application dépuis là.

Pour l’exemple, nous allons copier un texte de Google Chrome et le coller dans une conversation WhatsApp. Voici la procédure:

Sélectionnez le texte que vous souhaitez copier en appuyant quelques secondes dessus et en cliquant sur le option “Copier”.

Accédez à WhatsApp (vous savez, ou à n’importe quelle application) et affichez le clavier Google.

Dans la barre de navigation, un accès direct au texte que vous venez de copier. Cliquez dessus pour le coller dans le champ de texte WhatsApp. Si le texte n’apparaît pas dans la barre de navigation, cliquez sur l’icône du presse-papiers et appuyez sur le texte copié pour le coller dans l’appli.

Regardez la galerie sur Explica.co

Savoir plus: Comment agrandir le clavier sur votre mobile Android

Comment réparer les textes pour ne jamais les perdre

Nous avons déjà fait remarquer que les textes, liens, mots, images et autres contenus copiés sur votre téléphone mobile ne sont conservés que dans le presse-papiers du clavier pendant une heure.

Cependant, nous avons également mentionné qu’il est possible augmenter ce délai sans limite lors de la fixation des textes dans le presse-papiers. De cette façon, même si le temps passe et que vous stockez plus d’informations, vous ne les perdrez jamais.

Voici comment épingler des textes dans le presse-papiers du clavier Google:

Ouvrez le clavier Google et accéder au presse-papiers en cliquant sur son icône.

Appuyez quelques secondes sur le texte vous voulez réparer.

Dans le menu d’options qui apparaît, appuyez sur “Réparer”. Terminé, le texte sera corrigé et ne disparaîtra pas du presse-papiers à l’avenir. Vous avez toujours la possibilité de supprimer ce stockage permanent en répétant le processus et en sélectionnant «Ne pas réparer».

Regardez la galerie sur Explica.co

Comment supprimer du texte stocké

Si vous n’avez plus besoin du texte stocké dans le presse-papiers de Gboard, vous avez la possibilité de le supprimer pour faire un peu de nettoyage. Pour supprimer du texte stocké, procédez comme suit:

Ouvrez le clavier Google et accéder au presse-papiers en cliquant sur son icône.

Appuyez quelques secondes sur le texte vous voulez réparer.

Dans le menu d’options qui apparaît, cliquez sur “Supprimer” et le texte disparaîtra du presse-papiers de Gboard.

Regardez la galerie sur Explica.co

Avant de conclure, nous devons expliquer que icône de crayon, situé dans le coin supérieur droit du presse-papiers, vous donne également accès aux fonctions de réglage et de suppression les textes copiés.

Il vous suffit de toucher le crayon, de sélectionner un ou plusieurs textes et de cliquer sur l’icône à définir (punaise) ou supprimer (corbeille). Ainsi, vous avez deux options pour utiliser les fonctions les plus importantes du presse-papiers Gboard.

Mais Les fonctions du clavier de Google vont beaucoup plus loin. Avec Gboard, vous pouvez également utiliser Google Translate lors de la saisie et faire flotter le clavier. Avant de vous dire au revoir, nous vous encourageons à essayer toutes ces fonctions pour découvrez tout ce qu’il peut vous offrir l’une des applications les plus choyées de Google.

