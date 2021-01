Prêt à avoir peur? Resident Evil 8: Les réservations de village sont désormais ouvertes chez Xtralife

De xtralife, ils nous mettent à jour avec toutes les éditions du huitième épisode numéroté de Resident Evil

Les fans d’horreur de survie dans le jeu vidéo ont de la chance, car nous connaissons déjà de nouvelles informations sur Resident Evil 8: Village, le huitième volet de sa série bien connue d’horreurs virtuelles, dont nous connaissons déjà des informations aussi importantes que sa date de départ, marquée pour le 7 mai prochain, ou sur quelles plateformes nous pourrons profiter – ou subir les horreurs – de cette aventure.

Comment pourrait-il en être autrement, avec la date à laquelle les fenêtres de réservation définitives sont également arrivées et, parmi toutes les plateformes d’achat disponibles, nos amis de xtralife sont déterminés à ce que vous les choisissiez comme lieu choisi pour obtenir votre copie. Comme le fait habituellement le magasin virtuel, il a une myriade d’éditions à réserver, toutes avec leurs attractions.

L’édition standard, disponible à l’achat sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series dans le magasin, ont déjà leurs réservations ouvertes, ainsi qu’un petit détail d’intérêt: un petit DLC avec des ressources supplémentaires pour commencer l’histoire du bon pied depuis Ethan.

Une édition limitée avec une couverture lenticulaire est également disponible, qui peut être appréciée par les joueurs qui aiment exposer ouvertement leurs couvertures. Cette édition, comme la version standard et celle que nous allons nommer ensuite, comprend également le DLC gratuit.

Pour ceux qui veulent “quelque chose de plus” pour se souvenir de leur passage à travers cette histoire, les gars de xtralife ont également une édition spéciale disponible qui comprend un t-shirt avec un design inspiré de la saga, afin que vous puissiez porter fièrement votre temps sur le terrain de Village. La conception de la chemise sera aléatoire parmi quatre modèles disponibles; Mais, comme d’habitude, nous pouvons choisir la taille qui nous correspond.

Enfin, nous soulignons que le reste des tranches de la saga sont disponibles dans le magasin dans ses éditions les plus mises à jour, y compris les nouveaux remakes de ses deuxième et troisième titres, afin que quiconque souhaite accéder au Ship of Terror with Village, ont également de bonnes chances d’obtenir un autre épisode de la saga; même un morceau de marchandisage s’ils veulent engraisser – ou commencer – leur collection.

