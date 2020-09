Ma famille n’a jamais utilisé de plafonniers à moins que nous ayons de la compagnie. Nous préférons la lumière naturelle et les lampes. Il y a quelques années, j’ai remplacé toutes nos ampoules par des ampoules LED et j’ai investi dans des interrupteurs de prise compatibles HomeKit afin de les contrôler depuis l’application Home, HomePod avec Siri et les automatisations HomeKit. Dans le cadre de mon projet d’éclairage extérieur que j’ai réalisé plus tôt cette année, j’ai investi dans un hub Philips Hue avec les projecteurs extérieurs Hue. Après quelques mois d’utilisation, j’ai décidé que j’étais prêt à commencer à convertir mes prises commutées en ampoules Hue.

Philips a créé son propre écosystème avec la gamme Hue. La première chose que vous devrez acheter est un kit de démarrage comprenant un hub. La plupart des kits de démarrage comprennent également quelques ampoules pour démarrer. Je me suis d’abord demandé pourquoi les ampoules ne devraient pas parler directement à HomeKit par rapport à l’utilisation d’un hub.

Après des années d’utilisation de HomeKit, j’ai commencé à réaliser que le protocole n’était pas parfait. Dans certaines situations, il est plus fiable d’avoir un concentrateur câblé sur Ethernet / alimentation capable de gérer HomeKit. Il suffit donc que les appareils répondent au concentrateur. En un mot, c’est une question de fiabilité. Si vous possédez plusieurs produits HomeKit, vous savez qu’il y a des occasions où ils doivent être mis sous tension pour maintenir la connectivité à HomeKit. Mais les ampoules Hue que je possède fonctionnent parfaitement depuis leur installation.

Avec ma configuration HomeKit Philips Hue, j’ai un concentrateur, quatre des projecteurs que j’ai mentionnés précédemment, deux ampoules ordinaires et deux ampoules qui peuvent changer de couleurs. L’une des différences les plus immédiates dans l’utilisation des ampoules Hue par rapport aux ampoules LED standard avec une prise commutée HomeKit est qu’elles sont dimmables. Beaucoup d’entre vous secouent la tête en pensant: «bien sûr, c’est une différence essentielle». Je n’avais tout simplement pas pensé que la gradation était quelque chose que je manquais. Depuis que j’ai ajouté les premières ampoules, j’ai pu ajuster certaines de nos scènes du matin lorsque je me réveille pour prendre un café, mais personne n’est réveillé. J’utilise mon capteur de mouvement Abode pour déclencher quelques lampes après 5 heures du matin lorsqu’elles ont détecté un mouvement, mais je peux maintenant utiliser les ampoules Hue pour maintenir leur luminosité à 30% lorsqu’elles s’allument le matin. J’ai créé une deuxième automatisation pour élever les lumières à 100% à 7 heures du matin lorsque le reste de ma famille se réveille habituellement. Cette caractéristique à elle seule fait du choix d’une ampoule de type Hue un meilleur choix qu’une LED standard avec une prise commutée.

Mon prochain achat était un ensemble d’ampoules Hue qui peuvent être changées en d’autres couleurs qu’une simple lumière standard. J’ai dit dans des articles précédents que la serrure d’août était le produit de maison intelligente préféré de ma femme, mais les ampoules Hue colorées sont les produits de maison intelligente préférés de mes enfants. Ils les veulent maintenant dans chaque pièce et veulent avoir des «soirées dansantes» nocturnes où ils dansent en écoutant la bande originale du Trolls World Tour.

L’application Hue propose plusieurs couleurs et préréglages que vous pouvez configurer. J’aime particulièrement les scènes intégrées car nous utilisons le mode Veilleuse après que nos enfants sont endormis. Cela nous donne encore un peu de lumière dans le salon mais n’éclaire pas leurs pièces. En ce qui concerne l’utilisation quotidienne des différentes couleurs, nous avons constaté que lorsque nous voulons regarder un film, c’est une excellente option d’utiliser une luminosité de 40% avec une teinte rouge pour donner à la pièce une configuration plus «cinéma» .

Aussi bonne que soit l’application Hue, je préfère toujours contrôler tous mes produits pour la maison intelligente à partir de l’application Home. Les ampoules de teinte peuvent être atténuées et leurs couleurs modifiées sans que vous ayez à quitter l’application Home. Ils peuvent faire partie d’automatisations comme tous les autres produits HomeKit, et c’est là que la magie de HomeKit entre en jeu. Je peux utiliser un capteur de mouvement d’Aqara pour contrôler automatiquement une ampoule Hue sans que les deux sociétés aient besoin de construire l’intégration. Si vous êtes un fan de HomeKit, tout ce que vous devez savoir, c’est que Hue est un citoyen de premier ordre.

Un aspect de l’expérience Philips Hue que j’apprécie est les mises à jour logicielles automatiques. J’ai assez de mal à tout garder dans ma vie sur le logiciel le plus récent, donc quand j’ai des dizaines de produits HomeKit, si certains d’entre eux restent à jour automatiquement, c’est une chose de moins dont je dois m’inquiéter. Au fur et à mesure que de plus en plus d’appareils IoT seront mis en ligne, il sera essentiel de les maintenir à jour pour maintenir les vulnérabilités corrigées.

Si vous souhaitez créer un écosystème complet de produits d’éclairage compatibles HomeKit, l’écosystème Philips Hue est un excellent point de départ. Ils ont d’innombrables options pour créer un éclairage intérieur et extérieur plus traditionnel et se fondant dans votre maison ainsi que des produits plus modernes si vous voulez faire une déclaration.

