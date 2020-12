Ubisoft a de grands projets en cours et certains jeux qui, malgré leur sortie, réservent encore de belles surprises aux joueurs. Parmi les grandes premières que nous trouvons Assassin’s Creed Valhalla et même Immortels Fenyx Rising. Mais il y a ceux qui ne peuvent pas oublier les grandes propositions de l’entreprise d’il y a des années et se souvenir des propositions présentes dans Prince of Persia.

Le retour du prince est l’un des plus attendus, même si pour le moment il existe de nombreuses données que nous ne connaissons pas. Mais ce qui nous a le plus surpris, c’est que, malgré le fait qu’Ubisoft ait initialement indiqué qu’il s’agirait d’un titre axé sur lancement sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, une mention dans leur site web Cela a tout changé, étendant la proposition également à Nintendo Switch.

Prince of Persia: Les Sables du Temps | Ubisoft

Bien que la console hybride Nintendo n’apparaisse pas dans la boutique espagnole, cela change pour les utilisateurs nord-américains, car GamingBolt noté. Dans ce magasin, les joueurs peuvent voir que la société française pourrait avoir une édition pour la console hybride parmi ses plans, même si pour l’instant il faut penser que cela peut être une simple erreur.

Après tout, ils ont peut-être mis à jour le Web et ne font pas partie de leurs plans pour apporter ce titre à la console hybride, malgré le fait que de nombreux joueurs de Switch attendent avec impatience cette première. Mais, en attendant, nous vous rappelons que Prince of Persia: The Sands of Time Remake a été confirmé pour 18 mars sur PC, Xbox One et PlayStation 4, pas de news pour le moment de la version pour Switch.