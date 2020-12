Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le retour de Prince of Persia: The Sands of Time a excité les joueurs au début, mais la déception n’a pas tardé à venir. Le remake du titre a été présenté avec une bande-annonce qui laissait beaucoup à désirer en raison de son apparence, de sorte que la critique a rapidement émergé.

En raison d’une mauvaise réception, Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne fera pas ses débuts le 21 janvier 2021 comme prévu. Aujourd’hui, il a été confirmé que le jeu prendrait un peu plus de temps à arriver, car il a été retardé de quelques mois.

Prince of Persia: le remake des Sables du Temps mettra plus de temps à arriver

L’équipe de développement a déclaré qu’elle était ravie de ramener l’un des opus les plus populaires de la franchise. Cependant, il semble qu’il soit également conscient du mécontentement de la communauté à l’égard du remake.

Les créatifs ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus de temps pour terminer le développement, donc Prince of Persia: The Sands of Time Remake ne sera prêt pour aucune plate-forme en janvier. Le titre fera désormais ses débuts jusqu’au 18 mars 2021.

Les développeurs ont déclaré que, de leur point de vue, la meilleure décision était de retarder le lancement, car cela garantira que les fans recevront un titre dont ils pourront profiter. Enfin, ils ont remercié les joueurs pour leur patience et leur soutien à la franchise.

La déclaration mentionne que 2020 a été une année compliquée, donc tout indique que la pandémie a rendu le développement du projet quelque peu difficile. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le jeu a été critiqué pour son apparence, les joueurs affirmant qu’il ressemblait plus à un remasterisation qu’à un remake.

Peu de temps après sa divulgation, les médias sociaux ont été remplis de critiques à l’égard du projet, ce qui a peut-être également entraîné le retard. Pour l’instant, on ne sait pas s’il y aura un changement ou une amélioration dans cette section du jeu.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake est en cours de développement pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Trouvez plus d’informations sur la franchise sur ce lien.

