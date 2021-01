La bataille a commencé entre les deux pionniers de la localisation de Google. Google Maps vs Waze, quel est le meilleur?

Actuellement le Google Maps et Waze sont devenus le applications de navigation les plus populaires dans le monde, en particulier parmi les utilisateurs d’iPhone. Alors que les deux sont propriété de GoogleIls présentent des différences assez remarquables en fonction de vos besoins.

Alors aujourd’hui nous allons découvrir laquelle des deux applications est la meilleure pour vous, en tenant compte des attributs de chacun d’entre eux et de la manière dont ils offrent une expérience utilisateur unique.

Qu’est-ce que Google Maps et comment ça marche?

Google Maps concerne un service de navigation standard développé par Google, qui consiste à fournir aux utilisateurs la possibilité de trouver des emplacements exacts de différents endroits, que ce soit des villes, des lieux, des lieux d’intérêt et plus encore.

Aussi, l’un des points forts de Google Maps est d’offrir des options d’itinéraire pour l’utilisation des transports publics, des véhicules, du vélo ou même de la marche, en indiquant la distance, le temps estimé et d’autres données importantes.

Fonctionnalités de Google Maps

Montre et aide tracer des itinéraires pour les véhicules automobiles, le vélo, la marche et les transports publics. routes principales pour emmener l’utilisateur à sa destination. grande base de données sur toutes sortes d’établissements commerciaux. informations sur le trafic.Compte avec un mode hors-ligne.Échantillon informations précises sur les voies par lequel vous voyagez lorsque vous voyagez sur des routes à deux voies ou plus.

À quoi sert Google Maps?

La fonctionnalité principale de Google Maps est d’aider les gens à se localiser, où qu’ils se trouvent. Cependant, il offre la possibilité d’un affichage en temps réel des cartes et le faire défiler lorsque vous vous dirigez vers un emplacement.

Il est également d’une grande aide pour connaître le Différents moyens de transport qui peut permettre aux utilisateurs d’atteindre leur destination en moins de temps et quel est l’itinéraire idéal pour cela.

Qu’est-ce que Waze et comment ça marche?

Waze est sur un application de navigation automobile. Cependant, ce n’est pas la même chose que les autres de ce style, puisque son attribut principal est que fonctionne comme un réseau social de crowdsourcing tout en fournissant des indications aux conducteurs.

C’est comme ca, Waze compte sur ses utilisateurs pour fournir des informations aux autres conducteurs sur différents événements sur la route. Comment il fait? Compte tenu de leur caractère social, Wazers (nom par lequel les utilisateurs de la plateforme sont connus) peuvent alerter les autres conducteurs sur des problèmes pertinents tels que l’activité de la police contrôles de la circulation ou radars, accidents, embouteillages, itinéraires alternatifs et bien plus encore.

Depuis que Google a acquis cette plateforme en 2013, sa croissance et sa popularité n’ont pas cessé, tel est le cas qu’il a actuellement une communauté qui dépasse le 100 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, en le gardant entièrement à jour sur tout événement routier en temps réel.

Fonctionnalités Waze

Peut-être le meilleur réseau social pour les conducteurs grâce à sa communauté active qui fournit des mises à jour en temps réel sur les incidents de la route. C’est la meilleure alternative pour trouver le itinéraire plus rapide pour atteindre votre destination. éviter les embouteillages dans les grandes villes. partagez votre position en temps réel avec d’autres utilisateurs.Grande personnalisation et interface conviviale.Compte avec un système de planification de voyage qui vous aide à sortir à l’époque avec moins de congestion du trafic. lien avec d’autres réseaux sociaux tels que Facebook, vous aidant à connaître en temps réel la position de vos amis et leur distance par rapport à votre destination.

À quoi sert Waze?

La fonctionnalité de Waze Il est conçu pour que tous les conducteurs du monde se connecter les uns avec les autres et travailler en équipe pour améliorer l’expérience de conduite en tout lieu.

Être une application de trafic et navigation où le protagoniste principal est la communauté, il sert de outil de navigation sociale pour les voitures à usage privé, étant la principale raison pour laquelle il ne dispose pas d’autres moyens de transport, tels que le public, les vélos ou à pied.

Lequel de mieux: Google Maps ou Waze?

Définir ce qui est mieux est compliqué, principalement parce que ce sont deux applications avec des approches totalement différentes. Alors que les deux sont axé sur la navigation et la localisation, leurs points de vue sont différents.

D’une part, si vous recherchez une application qui vous aide arriver plus vite à votre destination alors Waze peut être votre meilleur allié. Cependant, cet avantage a un inconvénient et c’est que pour y parvenir, il utilise toutes sortes de rues de la ville, de sorte que votre voyage peut être assez compliqué.

Pour sa part, Google Maps est basé sur le routes principales de la ville, cela aide à avoir un itinéraire plus direct et à ne pas en donner autant “Se tourne” pour arriver à destination.

Même comme ça, Waze est la meilleure option pour arriver rapidement à destination et évitez les embouteillages. De plus, il apprend les habitudes de conduite de l’utilisateur, contribuant ainsi à améliorer l’itinéraire en fonction des préférences du conducteur.

Concernant l’interface, on peut clairement dire que Google Maps est supérieur, principalement pour avoir une esthétique propre, organisée et plus fonctionnelle que Waze, ce qui est assez “Cartoonish”, en raison de la vision de ses développeurs de fournir un style unique différencié des autres applications.

La même chose se produit avec les informations commerciales, car Google Maps est l’une des références en ce sens, servant de guide à de nombreux utilisateurs lors de la recherche d’un établissement, quelque chose qui Waze N’offre pas.

En outre, il est important de noter qu’il existe deux attributs où chaque application se démarque. D’une part, le mise à jour en temps réel du trafic est l’une des forces de Waze, grâce à sa communauté active, quelque chose avec lequel Maps ne peut pas rivaliser.

Enfin, télécharger des cartes hors ligne d’un pays, d’une ville ou même d’une zone spécifique, offre une expérience imbattable de la part de Plans, aidant non seulement enregistrer les données pour parcourir grâce à son système de “navigation pas à pas”, mais vous n’avez pas à vous soucier d’avoir un bonne connexion pour vous localiser.

Maintenant, lequel est le meilleur? Vous seul pouvez décider quelle application répond le mieux à vos besoins de navigation. Pendant que vous vous décidez, que diriez-vous de jeter un œil à ce guide pour connaître vos coordonnées exactes avec Google Maps.

