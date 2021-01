Movistar devient le troisième opérateur à inclure dans son catalogue de smartphones à tempérament le nouveau Samsumg Galaxy S21 à partir de 2021 après les prix annoncés pour Orange et Vodafone, dans ce cas étant disponible par tranches sans intérêt en 12, 24, 30 ou 36 tranches .

Les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra Ils sont 5G, intègrent le processeur Exynos 2100 5nm, ont une résistance à l’eau IP68, des haut-parleurs stéréo, un écran AMOLED dynamique 2X, Charge rapide de 25 W, charge sans fil, charge inversée et capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran. Leurs principales différences se trouvent donc dans écran, la capacité du tambours et la configuration de appareils photo.

Les Galaxy S21 et S21 + partagent également la configuration des caméras, qui est 10 mégapixels pour les selfies, et une triple chambre principale de 12 mégapixels f / 1,8, 64 mégapixels pour Zoom optique 3x, et encore 12 mégapixels avec ultra Grand angle 120º.

Sinon, le Galaxy S21 dispose d’un écran FHD de Batterie 6,2 pouces, 4000 mAh et le dos est en polycarbonate, tandis que le Galaxy S21 + dispose d’un écran FHD de Batterie de 6,7 pouces, 4800 mAh et le dos est en verre.

Dans le Galaxy S21 Ultra, nous constatons que l’écran augmente sa résolution en WQHD, grandit jusqu’à 6,8 pouces et la batterie est de 5000 mAh. Pariez également sur une configuration de caméra avec jusqu’à 108 mégapixels f / 1,8, 10 mégapixels Zoom optique 10x, 10 mégapixels supplémentaires pour le zoom trois augmentations et 12 mégapixels de ultra grand angle. La caméra selfie augmente la résolution à 40 mégapixels.

En outre, le Galaxy S21 Ultra a prise en charge de S Pen, et a une plus grande mémoire RAM. Le dos est également en verre.

Les personnes intéressées à accéder à la pré-vente des Galaxy S21 et S21 + recevront de écouteurs cadeau Galaxy Buds Live et un SmartTag, d’une valeur de 199 euros, tandis que le pré-achat du Galaxy S21 Ultra comprend en cadeau un casque Buds Pro et un SmartTag.

Samsung Galaxy S21 128 Go à partir de 23,86 euros par mois

Le Samsung Galaxy S21 128 Go est disponible avec Movistar en gris, au coût de 859 euros en un seul versement, mais aussi en versements sans intérêts pour 23,86 euros en 36 versements ou 35,79 euros en 24 versements, qui, avec les tarifs respectifs, restent avec le prix final suivant:

Samsung Galaxy S21 256 Go à partir de 25,25 euros par mois

Samsung Galaxy S21 + 128 Go à partir de 29,42 euros par mois

Samsung Galaxy S21 + 256 Go à partir de 30,81 euros par mois

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Go à partir de 36,36 euros par mois

Samsung Galaxy S21 Ultra de 512 Go à partir de 39,97 euros par mois

Plus d’informations | Movistar.