Nous continuons à connaître le des prix du nouveau Samsung Galaxy S21 à partir de 2021 avec le paiement en plusieurs fois des opérateurs et après le détail avec les tarifs Orange, c’est maintenant au tour de détailler toutes les conditions disponibles ainsi que les tarifs Vodafone, où il est possible de l’acquérir avec jusqu’à 147 euros d’économies.

Les Samsung Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra Ils sont 5G, intègrent le processeur Exynos 2100 5nm, ont une résistance à l’eau IP68, des haut-parleurs stéréo, un écran AMOLED dynamique 2X, Charge rapide de 25 W, charge sans fil, charge inversée et capteur d’empreintes digitales à ultrasons sous l’écran. Leurs principales différences se trouvent donc dans écran, la capacité du tambours et la configuration de appareils photo.

Les Galaxy S21 et S21 + partagent également la configuration des caméras, qui est 10 mégapixels pour les selfies, et une triple chambre principale de 12 mégapixels f / 1,8, 64 mégapixels pour Zoom optique 3x, et encore 12 mégapixels avec ultra Grand angle 120º.

Sinon, le Galaxy S21 dispose d’un écran FHD de Batterie 6,2 pouces, 4000 mAh et le dos est en polycarbonate, tandis que le Galaxy S21 + dispose d’un écran FHD de Batterie de 6,7 pouces, 4800 mAh et le dos est en verre.

Dans le Galaxy S21 Ultra, nous constatons que l’écran augmente sa résolution en WQHD, grandit jusqu’à 6,8 pouces et la batterie est de 5000 mAh. Pariez également sur une configuration de caméra avec jusqu’à 108 mégapixels f / 1,8, 10 mégapixels Zoom optique 10x, 10 mégapixels supplémentaires pour le zoom trois augmentations et 12 mégapixels de ultra grand angle. La caméra selfie augmente la résolution à 40 mégapixels.

En outre, le Galaxy S21 Ultra a prise en charge de S Pen, et a une plus grande mémoire RAM. Le dos est également en verre.

Les personnes intéressées à accéder à la pré-vente des Galaxy S21 et S21 + recevront de écouteurs cadeau Galaxy Buds Live et un SmartTag, d’une valeur de 199 euros, tandis que le pré-achat du Galaxy S21 Ultra comprend en cadeau un casque Buds Pro et un SmartTag.

Samsung Galaxy S21 128 Go à partir de 32 euros par mois et une économie de 91 euros

Le Samsung Galaxy S21 de 128 Go est disponible avec Vodafone en gris fantôme, rose fantôme, blanc fantôme et violet fantôme; avec un coût mensuel pendant 24 mois dans ceux combinés avec la fibre 32 euros par mois et sans paiement initial avec le tarif Total unlimited One, 33 euros par mois avec One unlimited Maxi, et 33 euros par mois avec One illimité plus un acompte de 59 euros. De plus, il est également disponible aux tarifs de uniquement mobile à partir de 34 euros et sans paiement initial avec le tarif Total illimité, 35 euros avec Maxi illimité, ou 35 euros avec illimité et Mini, plus un acompte de 59 euros. De plus, il sera également disponible avec paiement à Termes de 36 mois, à partir de 22 euros.

Ensuite, nous vous laissons tous les détails de ce vous finirez par vraiment payer en tenant compte de la TVA à la fois dans le paiement initial et dans les mensualités qui inclure le paiement du terminal en plusieurs fois et les frais, qui devra être entretenu pendant les 18 premiers mois.

Samsung Galaxy S21 + 128 Go à partir de 38 euros par mois et une économie de 147 euros

Le Samsung Galaxy S21 + de 128 Go sera disponible dans les couleurs Phantom Black, Phantom Grey et Phantom Violet, à partir de 26 euros pour 36 mois ou de 38 euros pour 24 mois. Dans les deux cas, sans paiement initial ni paiement final, mais vous pouvez choisir de réduire les mensualités en échange d’un paiement final jusqu’à 108 euros. Dans tous les cas, le prix total minimum sera de 912 euros, ce qui représente un économie maximale de 147 euros.

Samsung Galaxy S21 Ultra 256 Go à partir de 51 euros par mois et économie de 85 euros

Le Samsung Galaxy S21 Ultra de 256 Go sera disponible en couleurs Phantom Black et Phantom Silver, à partir de 35,50 € pour 36 mois ou 51 € pour 24 mois. Dans les deux cas, sans paiement initial ni paiement final, mais vous pouvez choisir de réduire les mensualités en échange d’un paiement final jusqu’à 108 euros. Dans tous les cas, le prix total minimum sera de 1224 euros, ce qui représente un économie maximale de 85 euros.

Plus d’informations | Vodafone.