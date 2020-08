L ‘Association d’experts en imagerie et son (EISA), le groupe composé de cinquante-cinq des plus importants magazines d’électronique grand public au monde, a décerné HUAWEI P40 Pro le prix « Meilleure caméra pour smartphone EISA 2020-2021 » et de HUAWEI MONTRE GT 2 celui de « Meilleure Smartwatch 2020-2021« .

«Nous sommes honorés des récompenses décernées à deux de nos produits phares, HUAWEI P40 Pro et HUAWEI WATCH GT 2, et continuons la série de distinctions réussies décernées par l’EISA. Huawei s’efforce constamment d’offrir à ses consommateurs des expériences nouvelles et passionnantes avec tous ses produits, de la montre intelligente HUAWEI WATCH GT 2, qui aide à repousser les limites de l’entraînement personnel, au smartphone HUAWEI P40 Pro qui a redéfini les limites de la photographie mobile. « , il a déclaré Stephen Duan, Directeur général Consumer Business Group Italie.

Ce n’est pas la première fois que le HUAWEI P40 Pro remporte le titre de meilleur téléphone appareil photo de l’année. Même les experts de DxOMark, société française spécialisée dans l’évaluation scientifique des smartphones, objectifs et appareils photo, ont attribué au secteur photographique de ce smartphone le meilleur score de l’histoire. A suivre, les citations officielles du prix EISA.

HUAWEI P40 Pro – Meilleur appareil photo pour smartphone 2020-2021

HUAWEI P40 Pro fait progresser encore une fois la technologie des caméras pour smartphones, avec un objectif à quatre objectifs Leica offrant un potentiel de performances illimité. Son appareil photo principal de 50 mégapixels avec mise au point automatique à détection de phase et stabilisation optique de l’image est flanqué d’un téléobjectif périscopique de 12 mégapixels, avec un zoom optique 5x et une caméra ultra-large de 40 mégapixels pour un capture vidéo avancée. Ajoutez le capteur de profondeur ToF 3D du P40 Pro – et l’amélioration de l’image AI – et vous l’avez un smartphone qui capture des images à couper le souffle chaque jour et des photos de nuit d’une qualité inégalée sans bruit indésirable ni aberrations. Le design élégant, la technologie d’affichage haut de gamme et la facilité d’utilisation font du smartphone une véritable excellence dans sa catégorie « .

HUAWEI WATCH GT 2 – Meilleure montre intelligente 2020-2021

«La HUAWEI WATCH GT 2 associe le flair d’une montre intelligente moderne à un design élégant et unisexe basé sur un écran AMOLED circulaire, un contrôle physique et un bracelet en cuir véritable. Idéal pour un style de vie actif, il offre une foule de fonctionnalités de remise en forme – y compris la capacité d’analyser 15 catégories de sports différentes, et fournit des informations sur jusqu’à 190 types d’exercices – ainsi qu’une excellente autonomie de la batterie, jusqu’à deux semaines. Grâce à la fonction Huawei TruSleep, l’intelligence artificielle est utilisée pour analyser la qualité du sommeil. Ce n’est pas tout. HUAWEI MONTRE GT 2 surveille la fréquence cardiaque et le niveau de stress. Les appels via Bluetooth (jusqu’à 150 m du smartphone), la notification d’application et le stockage de musique interne sont également inclus dans la liste des fonctions. Un classique moderne est né! «