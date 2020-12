Il est déjà en vente le premier mobile commercial avec caméra sous l’écran– Le ZTE Axon 20 5G commence à être commercialisé dans le monde entier. C’est un mobile avec un grand équilibre, préparé pour la nouvelle technologie de communication mobile et avec un design attrayant; en plus d’avoir un élément qui deviendra sûrement populaire en 2021.

Nous avons assisté à une grande évolution de la face avant des téléphones grâce à un élément: la caméra «selfie». En raison de l’utilisation progressive de l’avant la caméra s’est installée dans un cadre de plus en plus petit jusqu’à ce qu’il soit coincé dans une découpe de panneau. Nous avons même assisté à toutes sortes d’appareils mécaniques pour cacher cette caméra. Et la prochaine évolution est déjà à notre portée: ZTE met en vente le premier mobile avec une caméra «sous-écran».

Un excellent mobile à petit prix et avec des composants uniques

La grande innovation du ZTE Axon 20 5G est la caméra ci-dessus sous l’écran. Ce panneau occupe la majeure partie de l’avant du téléphone sans offrir d’obstacles à la vue car il n’y a pas d’écrêtage. ZTE n’intègre pas non plus de cadres visibles ou de mécanismes motorisés: simplement, la partie d’écran qui recouvre la caméra peut être rendue translucide pour que la lumière atteigne le capteur; réussissant ainsi à capturer ce qui l’entoure. Même place le capteur de lumière et le son du combiné d’appel sous le panneau.

Au-delà des éléments uniques du téléphone, le ZTE Axon 20 5G se distingue comme un milieu / haut de gamme alimenté par le Snapdragon 765G. Écran FHD + OLED 6,92 pouces, 8/128 Go, caméra arrière quadruple, batterie 4 220 mAh, lecteur d’empreintes digitales également sous le panneau, dos en verre et cadre en plastique.

Le ZTE Axon 20 5G est désormais disponible dans le monde entier sur le site Web de ZTE. Le mobile a un coût de 449 euros et n’est disponible qu’en noir. Et vous devez remplir une enquête pour que ZTE envoie l’invitation d’achat.

Fiche technique ZTE Axon 20 5G

ZTE AXON 20 5G

DIMENSIONS ET POIDS

172,1 x 77,9 x 7,98 mm

198 grammes

ÉCRAN

OLED 6,92 pouces

Résolution FullHD + (2460 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement: 90 HZ

Format 20,5: 9

Couleur 10 bits

100% DCI-P3

PROCESSEUR

Snapdragon 765G

GPU Adreno 620

MÉMOIRE RAM

8 Go

STOCKAGE INTERNE

128 Go (jusqu’à 2 To avec microSD)

CAMÉRA ARRIÈRE

64 MP, f / 1,89

8 MP grand angle 120 °, f / 2,2

Capteur de profondeur 2 MP, f / 2,4

Macro 2 MP, f / 2,4

CAMÉRA FRONTALE

Sous l’écran

32 MP, f / 2.0

TAMBOURS

4 220 mAh

Charge rapide 4.0

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 10 avec MiFavor 10.5

CONNECTIVITÉ

5G

4G

USB type C 3.1

WiFi ac

Bluetooth 5.1

GPS

NFC

AUTRES

Caméra sous l’écran

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

PRIX

449 euros

ZTE Axon 20 5G – 8 Go / 128 Go – Noir

