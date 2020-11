Après Movistar et Vodafone, le nouveau iPhone 12 Mini Oui iPhone 12 Pro Max ils atteignent aussi Orange avec son paiement en plusieurs fois, complétant ainsi la disponibilité des différentes versions qu’Apple a lancées de son iPhone 12 renouvelé, après un premier lot où les deux modèles intermédiaires ont été mis en vente.

L’iPhone 12 Mini est le modèle le moins cher des quatre annoncés cet automne. Il partage presque toutes les fonctionnalités comme la double caméra de l’iPhone 12, mais réduit la taille de l’écran de 6,1 pouces à 5,4 pouces sur Mini. En raison de la réduction de la taille, la batterie sera également quelque peu coupée.

L’iPhone 12 Pro Max est le modèle le plus cher et le plus complet des quatre annoncés cet automne. Parmi les différences avec l’iPhone 12 Pro, en plus de l’augmentation attendue de la diagonale de l’écran, qui passe de 6,1 à 6,7 pouces, et d’autres avantages hérités des modèles Pro, comme le capteur LiDAR ou le téléobjectif, dans la version Pro Max, on retrouve un capteur principal avec des pixels plus grands (1,7 µm) qui améliore les photos dans des conditions de faible éclairage.

Le reste des spécifications sont partagées par tous les modèles, mettant en évidence la connectivité 5G (sous-6 GHz), enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision et zoom audio, compatibilité avec chargeurs sans fil et accessoires magSafe, Charge rapide de 20 W (chargeur non inclus), une nouvelle vitre avant Bouclier en céramique quatre fois plus résistant aux chutes, le processeur A14 Bionic le plus puissant, l’appareil photo 12 mégapixels avant (f / 2.2), résistance à l’eau IP68et le Face ID désormais habituel.

iPhone 12 Mini 64 Go à partir de 29,25 euros par mois

L’iPhone 12 Mini de 64 Go est disponible avec Orange moyennant un coût gratuit sans permanence de 809 euros ou avec un séjour de deux ans à partir de 702 euros en l’associant aux différents tarifs et payez-le en 24 versements de 29,25 euros / mois avec Love, Total et Extra illimités, 30,50 euros par mois avec Love Lite et Love Original, 29,25 euros avec Go Up and Go Top, 27,25 euros par mois avec Soyez flexible + 49 euros d’acompte, et 22,25 euros par mois avec le tarif Essentiel + 199 euros d’acompte.

Ensuite, nous vous laissons tous les détails de ce vous finirez par vraiment payer en tenant compte de la TVA tant dans le paiement initial que dans les mensualités qui incluent déjà le paiement échelonné du terminal et le quota de frais. le Les économies pour l’achat en plusieurs fois seront comprises entre 107 euros et 76 euros.

iPhone 12 Mini 128 Go à partir de 31,25 euros par mois

L’iPhone 12 Mini de 128 Go aura un coût mensuel de 31,25 euros par mois avec les tarifs illimités Love, Love Total, Love Extra, Go Up and Go Top, ce qui représente un paiement total de 750 euros, et une économie par rapport au prix gratuit de 109 euros.

iPhone 12 Pro Max 128 Go à partir de 46,50 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 128 Go aura un coût mensuel de 46,50 euros par mois avec les tarifs illimités Love, Love Total, Love Extra, Go Up and Go Top, ce qui représente un paiement total de 1116 euros, et une économie par rapport au prix gratuit de 143 euros.

IPhone 12 Pro Max 256 Go à partir de 51,25 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 256 Go aura un coût mensuel de 51,25 euros par mois avec les tarifs illimités Love, Love Total, Love Extra, Go Up and Go Top, ce qui représente un paiement total de 1230 euros, et une économie par rapport au prix gratuit de 149 euros.

iPhone 12 Pro Max de 512 Go à partir de 60 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 512 Go aura un coût mensuel de 60 euros par mois avec les tarifs illimités Love, Love Total, Love Extra, Go Up and Go Top, ce qui représente un paiement total de 1440 euros, et une économie par rapport au prix gratuit de 169 euros.

Plus d’informations | Orange.