Après une semaine en pré-commande, les nouveaux iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max commencent à toucher les premiers acheteurs aujourd’hui, et en plus d’être officiellement en vente dans toutes sortes de magasins, ils ont également atteint Yoigo, le dernier des grands opérateurs qui n’avaient pas encore révélé leur prix des acomptes.

L’iPhone 12 Mini est le modèle le moins cher des quatre annoncés cet automne. Il partage presque toutes les fonctionnalités comme la double caméra de l’iPhone 12, mais réduit la taille de l’écran de 6,1 pouces à 5,4 pouces sur Mini. En raison de la réduction de la taille, la batterie sera également quelque peu coupée.

L’iPhone 12 Pro Max est le modèle le plus cher et le plus complet des quatre annoncés cet automne. Parmi les différences avec l’iPhone 12 Pro, en plus de l’augmentation attendue de la diagonale de l’écran, qui passe de 6,1 à 6,7 pouces, et d’autres avantages hérités des modèles Pro, comme le capteur LiDAR ou le téléobjectif, dans la version Pro Max, on retrouve un capteur principal avec des pixels plus grands (1,7 µm) qui améliore les photos dans des conditions de faible éclairage.

Le reste des spécifications sont partagées par tous les modèles, mettant en évidence la connectivité 5G (sous-6 GHz), enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision et zoom audio, compatibilité avec chargeurs sans fil et accessoires magSafe, Charge rapide de 20 W (chargeur non inclus), une nouvelle vitre avant Bouclier en céramique quatre fois plus résistant aux chutes, le processeur A14 Bionic le plus puissant, l’appareil photo 12 mégapixels avant (f / 2.2), résistance à l’eau IP68et le Face ID désormais habituel.

iPhone 12 Mini 64 Go à partir de 15 euros par mois

L’iPhone 12 Mini 64 Go est disponible avec Yoigo en noir, blanc, rouge, bleu ou vert, avec un remise jusqu’à 181 euros en l’associant aux différents tarifs et payez-le en 24 versements de 21 euros / mois et permanence au tarif Sinfín 3 Go plus paiement initial de 39 euros, 19 euros / mois avec les tarifs Sinfín 15 Go, 20 euros / mois avec Sinfín 15 Go + tarifs fibre, 18 euros / mois avec tarif Sinfín Infinita, ou 15 euros / mois avec Double Sinfín et Sinfín Infinita avec fibre.

Ensuite, nous vous laissons tous les détails de ce vous finirez par vraiment payer en tenant compte de la TVA à la fois dans le paiement initial et dans les mensualités qui incluent l’acompte avec leasing, l’acompte et le paiement final qui devront être payés si vous souhaitez garder le téléphone dans la propriété une fois le séjour terminé .

iPhone 12 Pro Max 128 Go à partir de 29 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 128 Go aura un coût mensuel de 29 euros par mois avec les Double Augers et fibre + infini Go, qui additionnés du paiement initial, du paiement final et de la commission d’ouverture, représentent un prix total de 1125 euros. C’est un une économie de 134 euros. Les conditions avec le reste des tarifs et les prix définitifs sont les suivantes:

IPhone 12 Pro Max 256 Go à partir de 34 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 256 Go aura un coût mensuel de 34 euros par mois avec les Double Augers et fibre + infini Go, qui additionnés du paiement initial, du paiement final et de la commission d’ouverture, représentent un prix total de 1274 euros. C’est un économie de 85 euros. Les conditions avec le reste des tarifs et les prix définitifs sont les suivantes:

iPhone 12 Pro Max de 512 Go à partir de 40 euros par mois

L’iPhone 12 Pro Max de 512 Go aura un coût mensuel de 40 euros par mois avec la Double Auger et la fibre + l’infini Go, qui additionnés du paiement initial, du paiement final et de la commission d’ouverture, représentent un prix total de 1486 euros. C’est un économie de 123 euros. Les conditions avec le reste des tarifs et les prix définitifs sont les suivantes: