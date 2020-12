Les Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro sont officiels: c’est tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Écrit par Christian Collado sur Xiaomi Mi

Comme le veut la tradition, avant la fin de l’année Xiaomi nous invite à son grand événement annuel au cours duquel l’entreprise officialise l’arrivée de ses nouveaux téléphones phares pour 2021: Les Xiaomi Mi 11 et Xiaomi Mi 11 Pro.

Cette année, Xiaomi décide élever le niveau encore plus dans le domaine du haut de gamme, en offrant un paire de terminaux encore plus puissants que ceux de la dernière génération, avec un système photographique plus avancé et de nombreuses autres améliorations.

Xiaomi Mi 11 et Mi 11 Pro, toutes les informations

Xiaomi Mi 11, fiche technique Spécifications Dimensions et poids 8,06 mm d’épaisseur

Poids 196 grammes Écran AMOLED de 6,5 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Gorilla Glass Victus

HDR10 + Résolution Full HD + (515 ppp) Processeur Qualcomm Snapdragon 888 5GRAM 8/12 GB RAM Système d’exploitation LPDDR5 MIUI 12.5 basé sur Android 11 Storage 128/256/512 GB UFS 3.1 CamérasArrière: Objectif principal 7P 108 MP f / 1.8, OIS + Ultra grand angle 13 MP + Télémacro 5 MP (équivalent 50 mm)

Frontale:Batterie 4600 mAh avec charge rapide 55 W, sans fil 50 W et charge sans fil inversée 10 W Autres Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, audio stéréo Harman Kardon, Wi-Fi 6, NFC

Écran lisse et incurvé entouré d’un design frais

L’un des aspects qui a le plus changé dans cette nouvelle génération de la série Mi par rapport à la précédente est conception.

Cette année, Xiaomi s’éloigne de la standard d’industrie avec un format quelque peu différent pour l’arrière, dirigé par un grand capteur principal 108 mégapixels qui occupent une bonne partie du système photographique. Ce capteur est accompagné de deux autres, l’un d’eux ultra grand angle de 13 mégapixels, et un autre télémacro de 5 mégapixels.

Le front, en revanche, maintient les lignes de la génération passée avec un grand écran qui se courbe à la fois sur les côtés et en haut et en bas, et qui est menée par un petit trou où la caméra frontale est cachée. Ce panneau utilise Technologie AMOLED, Résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Au cours de la présentation, Xiaomi a mis l’accent sur la section de l’écran, affirmant que c’est le panneau le plus avancé vu à ce jour dans un terminal de la marqueréglé pour offrir les couleurs les plus précises, un niveau de luminosité de 1771 nits et un contraste exceptionnel grâce à la technologie OLED.

Votre corps est construit en aluminium et verre, et il sera possible de choisir l’appareil avec différentes finitions pour l’arrière. Parmi les couleurs proposées, sont les noir, blanc, bleu et violet, tous avec une finition mate lisse. Il y aura aussi versions avec finition effet cuir, pour ceux qui en ont assez de la fragilité du verre.

Comme l’année dernière, le protection contre l’eau et la poussièreet prise en charge du chargement sans fil.

Le premier mobile avec Snapdragon 888 à l’intérieur

Xiaomi ne nous a pas fait attendre: quelques semaines seulement après la présentation du Snapdragon 888 par Qualcomm, la société chinoise le rend officiel le premier mobile basé sur la nouvelle plateforme.

Ainsi, nous parlons d’un appareil qui a un moteur à huit cœurs fabriqué en 5 nanomètres, composé d’un cœur Cortex AX1 de 2,84 GHz qui mène les tripes de l’appareil. Accompagnez-le 8 ou 12 Go de RAM et un stockage UFS 3.1 128, 256 ou 512 Go de stockage.

MIUI 12.5 est la version qui donne vie au Mi 11, bien sûr, basé sur Android 11, avec des améliorations et des optimisations réalisées par Xiaomi pour offrir une meilleure expérience. Ils comprennent, entre autres, de nouveaux animations, des améliorations de performances dans les applications système, des effets haptiques lors de l’interaction avec différents éléments du système et, en plus, les nouveaux “Super Animated Wallpapers” que nous vous avons apportés il y a quelques jours pour installer sur n’importe quel appareil.

Pour lui donner l’énergie nécessaire, un Batterie d’une capacité de 4600 mAh doté de charge rapide 55W via câble et 50W sans fil. Il ne manque pas de charge sans fil inversée jusqu’à 10W de puissance.

Mais tout n’est pas amélioré: comme Xiaomi lui-même l’avait confirmé, le nouveau Mi 11 est le premier terminal de la marque qui arrive sans chargeur dans sa boîte, alléguant des problèmes environnementaux et suivant ainsi la voie tracée par Apple. Ce ne serait peut-être pas une décision aussi controversée, sans Xiaomi se moquant d’Apple il y a des semaines pour avoir fait exactement la même chose.

Xiaomi Mi 11, prix et disponibilité

Le nouveau Xiaomi Mi 11 a été annoncé en Chine dans un premier temps, et il faudra encore quelques semaines pour atterrir dans le reste du monde.

Pour l’instant, l’entreprise n’a pas confirmé le prix des différents modèles qui composent la série Mi 11.

Article en développement …