Nokia lance son nouveau téléphone milieu de gamme à moins de 200 euros: une excellente batterie et un processeur à solvant pour tenter de conquérir votre poche.

Écrit par Christian Collado chez Nokia

Le catalogue mobile Nokia accueille aujourd’hui un nouveau modèle. Après plusieurs mois d’inactivité en termes de lancements, la société finlandaise a annoncé la Nokia 5.4, un terminal axé sur le milieu de gamme, qui atterrit dans le but de rivaliser avec les modèles de Xiaomi, realme et d’autres références du segment abordable.

Et est-ce le Nokia 5.4, avec un prix de 189 euros, se positionne dans le portefeuille de l’entreprise comme l’un des Les mobiles Nokia les moins chers à ce jour. Malgré cela, la firme dote son dernier appareil d’une fiche technique composée d’un cahier des charges très digne, qui ne décevra probablement pas compte tenu du segment dans lequel cet appareil aspire à rivaliser.

Nokia 5.4, toutes les informations

Spécifications du Nokia 5.4 Dimensions 160,97 x 75,99 x 8,7 mm

180 grammes Écran LCD 6,39 pouces HD + IPS

Format d’image 19,5: 9 Processeur Qualcomm Snapdragon 662 RAM 4/6 Go Système d’exploitation Android 10 (Android One) Stockage 64/128 Go extensible par microSD jusqu’à 512 Go CamérasArrière: Optique ZEISS 48 MP + 2 MP de profondeur + 5 MP ultra-large + 2 MP macro

Frontale: 16 MPBatterie4000 mAh avec charge 10WAutresLecteur d’empreintes digitales arrière, USB Type C, OZO Audio, Dual SIM, port casque 3,5 mm, double microphone, radio FM, Qualcomm ® aptX ™ Adaptive Prix de départDès 189 euros

Le Nokia 5.4 maintient un esthétique connexe aux lignes de design que le Finlandais a commencé à introduire dans son catalogue mobile pendant quelques mois, à commencer par le Nokia 8.3 5G. Ainsi, nous trouvons un vitre arrière double couche, montrant différents effets en fonction de l’incidence de la lumière et intègre un lecteur d’empreintes digitales capacitif.

Cette partie arrière est dirigée par un grand module photographique disposé en format circulaire, à l’intérieur de laquelle on trouve un Appareil photo principal de 48 mégapixels, accompagné d’un ultra grand angle de 5 mégapixels, et de deux capteurs accessoires de 2 mégapixels, respectivement macro et profondeur.

Aller à l’avant, un Écran IPS avec résolution HD + 6,3 pouces de diagonale. Il est entouré de marges étroites – à l’exception de la partie inférieure – et a une petite trou en haut à gauche où est le caméra selfie 16 mégapixels.

Sous le châssis du Nokia 5.4, nous trouvons un Processeur Snapdragon 662, une puce lancée début 2020 qui aspire à être l’évolution du populaire Snapdragon 660.

Dans ce cas, ils l’accompagnent 4 ou 6 Go de RAM et stockage interne – extensible – de 64 ou 128 Go. L’une des forces réside dans la tambours, Parce qu’avec Capacité de 4000 mAhIl devrait offrir des performances plus que raisonnables compte tenu du choix d’un processeur axé sur l’efficacité énergétique, et l’utilisation d’un écran «basse» résolution.

Malheureusement, Nokia a décidé ne pariez pas sur une charge rapide sur ce modèle, et le Nokia 5.4 est uniquement capable de prend en charge une puissance maximale de 10W via son port USB Type C.

Le ** Nokia 5.4 arrive avec Android 10 sur le marché. Cependant, la société elle-même a annoncé que la mise à jour vers Android 11 est pratiquement prête et ne sortira que quelques semaines après le lancement du terminal. De plus, Nokia s’engage à offrir 3 ans de mises à jour de sécurité et 2 ans de mises à jour du système.

Nokia 5.4, prix et quand pouvez-vous l’acheter

Nokia a lancé le 5.4 à l’international, mais pour l’instant seul son prix en euros a été confirmé. En Europe, le terminal peut être acheté pour 189 euros dans sa configuration de 4 Go de RAM.

Pour l’instant, son date de lancement sur le marché, même si nous espérons que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour le voir sur les marchés européens.