Les nouveaux écouteurs sans fil de Samsung promettent jusqu’à 18 heures d’autonomie grâce à l’étui de chargement.

Écrit par María Veiga sur Samsung Galaxy

La série de smartphones S21 de Samsung il n’est pas arrivé seul. Après une mise en scène impressionnante des nouveaux produits phares de la société sud-coréenne, avec eux, le nouveaux écouteurs sans fil pour aller avec eux. Mais ne vous faites pas d’illusions, ils vous accompagnent dès que vous vous rendez au marché, mais pas à l’intérieur de la boîte. Ils sont vendus séparément, tout comme le chargeur.

Bien sûr, on parle de Samsung Galaxy Buds Pro, les appareils audio qui cherchent à faire tomber les amoureux de Samsung et à se positionner comme le complément parfait des appareils de la marque. Bien que, oui, ils fonctionnent et sont compatibles avec tous les appareils Android.

Caractéristiques du Galaxy Buds Pro

La première chose qui saute aux yeux dès que vous voyez le nouveau Samsung Galaxy Buds Pro est son design, car il rappelle fortement le Galaxy Buds Live. Ils ont le Certification IPX7 résistance à l’eau et à la poussière et suppression intelligente du bruit (ANC) qui capte jusqu’à 99% du son ambiant.

De même, la nouvelle proposition sonore de Samsung a un système de 3 micros et accéléromètre pour améliorer la captation du son. Grâce à sa technologie intégrée également le fond sonore est filtré, donc la qualité finale augmente considérablement. Et ce n’est pas tout. À tout ce qui est commenté s’ajoute le système Wind Shield qui permet une capture audio supérieure dans des conditions difficiles, comme lorsqu’il y a du vent.

Concernant l’appairage, les Galaxy Buds Pro disposent d’une connexion rapide «Fast Pair» ainsi que Commutation instantanée entre les appareils Galaxy. Pour le rapporter à un aspect familier, son système de connexion est très similaire à celui des célèbres AirPods d’Apple. Assez avec rapprochez l’étui du mobile pour les associer rapidement la première fois.

Bien sûr, pour que la synchronisation se développe à cette vitesse, nous parlons de les appareils prenant en charge cette fonction, voir les smartphones Samsung. Comme pour les autres marques, l’appairage est manuel, comme celui de tout appareil Bluetooth.

Enfin, ces écouteurs du géant coréen promettent jusqu’à 18 heures d’autonomie grâce au support de son étui de recharge et ira sur le marché avec un RRP de 229 euros. En guise de promotion de bienvenue, les utilisateurs qui décident d’opter pour le Samsung Galaxy S21 Ultra recevront le Galaxy Buds Pro en cadeau en période de précommande qui se déroule du 14 janvier au 29 janvier. Nous ne savons pas si l’entreprise prolongera la promotion plus longtemps ou par nombre d’unités, tout dépendra du fonctionnement de la promotion et du taux de ventes.

