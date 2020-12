Le nouveau de realme débarque en Espagne avec une offre spéciale de lancement de 149 euros pendant les 48 premières heures avec l’accent sur le POCO M3: c’est le reame 7i

Écrit par Christian Collado sur Realme

Le catalogue realme mobile continue de croître, cette fois, avec un nouveau membre orienté bas de gamme.

C’est lui nouveau realme 7i, dont vous pouvez déjà lire l’analyse, qui débarque en Espagne à partir de ce 16 décembre pour tenter de devenir la référence de la gamme abordable grâce à un prix réduit et une fiche technique qui se distingue par sa énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh.

realme 7i en Espagne, toutes les informations

realme 7i Spécifications Dimensions 164,5 x75,9 x 9,8 mm

208 grammes Écran 6,5 pouces Résolution HD + (1600 x 720 pixels) Processeur MediaTek Helio G85 RAM 4 Go LPDDR4x Système d’exploitation realme UI basé sur Android 10 Stockage 64 Go extensible par caméras microSDArrière Objectif 48 MP f / 1.8 6P + Ultra grand angle 8 MP f / 2.3 + Macro 2 MP

Frontale 8 MPBatterie6000 mAhAutresLecteur d’empreintes digitales arrière, USB Type CODate de sortie 16 décembrePrix de sortie159 euros

Le realme 7i hérite d’une grande partie des fonctionnalités du précédent realme 6i que nous avons testé au milieu de l’année, comme lui corps en plastique ou l’utilisation d’une batterie de grande capacité.

Cette fois, oui, ça va vraiment plus loin équiper le terminal d’une batterie de 6000 mAh, accompagné d’une charge rapide de 18 W qui permet de charger jusqu’à 29% de la batterie en une demi-heure.

De plus, le processeur monte en niveau, puisque nous rencontrons un MediaTek Helio G85 plus puissant que le modèle précédent et axé sur l’offre de la meilleure expérience de jeu.

Un autre aspect dans lequel il améliore son prédécesseur est la conception. Tandis que le format d’écran avec une petite encoche en forme de goutte, maintenant nous trouvons un arrière redessiné avec une belle finition rugueuse qui donne à l’appareil une apparence plus moderne.

Aussi dans la partie arrière le système de caméra, composé d’un total de trois capteurs et dirigé par un Caméra de résolution 48 mégapixels qui vous permet de prendre des images détaillées dans n’importe quelle scène, grâce aux fonctions AI qui ajustent les paramètres de la caméra dans chaque cas pour offrir automatiquement les réglages les plus appropriés.

Prix ​​et où acheter le realme 7i en Espagne

Le dispositif Il sera possible d’acheter en Espagne à partir du 21 décembre au prix de 159 euros dans sa configuration de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage. Est disponible en couleurs bleu et argent.

Cependant, pendant leur deux premiers jours de vie sur le marché espagnol, le terminal peut être acheter avec une réduction de 10 euros sur le site officiel de l’entreprise, ce qui la rend encore plus attractive 149 euros.