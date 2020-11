Tout ce que vous devez savoir sur le service de stockage cloud de Google.

Écrit par Christian Collado

À la mi-2018, Google a décidé aller plus loin avec sa plateforme de stockage cloud via la création de Google One. Avec ce service, l’entreprise entendait unifier tous ses outils dans le cloud, de sorte qu’ils étaient sous l’égide de la même plate-forme.

Avec le temps, ce service est parti en évolution pour héberger de plus en plus d’avantages et d’utilités. Dans ce guide, nous expliquons tout ce que vous devez savoir sur Google One.

Qu’est-ce que Google One et à quoi sert-il?

Comme je l’ai dit, l’idée de Google One est de rassembler les outils cloud de Google sous la même plateforme. Il s’agit d’un service d’abonnement, qui offre aux utilisateurs un stockage dans le cloud et d’autres avantages qui vous permettent de tirer le meilleur parti de certaines applications et services de Google.

Stockage acheté via Google One inclut Google Drive, Gmail et Google Photos. Par conséquent, tout ce contenu enregistré sur ces plateformes, cela prendra de l’espace sur notre lecteur Google One.

Actuellement, Google One a une version Web, ainsi qu’un application mobile qui vous permet de gérer tout l’espace de stockage acquis, ainsi qu’une partie des avantages exclusifs pour les utilisateurs de Google One.

Tous les avantages que Google One offre aux abonnés

En plus de la possibilité de stocker du contenu dans le cloud, chaque abonnement Google Onecomprend de nombreux avantages dont seuls les abonnés de ce service peuvent bénéficier. Ils sont les suivants:

Créer une sauvegarde des données automatiques sur notre téléphone, y compris des images, des messages, des contacts ou des applications, qui peuvent être restaurés sur un autre appareil avec notre compte Google associé.Accès à l’assistance technique avec des experts en une seule touche, depuis l’application Google One.Bonus sur les achats comme le crédit sur Google Play, des remises allant jusqu’à 10% sur le Google Store ou des prix spéciaux sur les hôtels et autres services.Cadeaux exclusifscomme les haut-parleurs Google Home Mini.

Comment utiliser Google One

La mise en route de Google One est un processus très simple. Il vous suffit d’accéder au site Web de la plateforme et d’appuyer sur le bouton “Mettre à jour”. Vous pouvez également effectuer cette même procédure depuis l’application mobile – disponible sur Google Play et sur l’App Store iOS -.

Une fois à l’intérieur, vous pouvez sélectionnez le plan qui correspond le mieux à vos besoins, et vous serez dirigé vers une fenêtre pour vous connecter à votre compte Google si vous ne l’avez pas déjà fait. Enfin, il vous suffit de entrez vos informations de paiement, et vous pouvez commencer à profiter de tous les avantages de votre abonnement Google One.

Plans et tarifs Google One

Selon le forfait choisi, il sera possible de profiter de certains avantages ou d’autres avec chaque abonnement Google One. Chacun des modes de paiement inclure les mêmes avantages, et la seule différence réside dans le prix et la quantité de stockage disponible. En outre, il est possible de changer de plan à tout moment, en accédant à la section «Stockage» de l’application mobile Google One. Ensuite, nous passons en revue les caractéristiques de chacun des plans:

Plan 15 GBP Plan 100 GBP Plan 200 GBP Plan 2 To Plan 20 To Plan 30 To Gratuit Prix 1,99 € / mois ou 19,99 € / an 2,99 € / mois ou 29,99 € / an 9,99 € / mois ou 99,99 € / an199, 99 euros / mois 299,99 euros / mois Stockage 15 GB100 GB200 GB2 TB20 TB30 TBA Expert help Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Avantages abonné Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Partagez votre espace de stockage Google One avec votre famille

Un autre des grands avantages de Google One est la possibilité de partager le stockage et les avantages contractuels avec d’autres membres de notre famille. Les abonnés Google One peuvent partager les fonctionnalités du plan avec jusqu’à cinq personnes, chacune obtenant 15 Go par défaut, tandis que le reste de l’espace sera partagé entre différents membres.

Pour partager un plan avec votre famille, vous devez accéder à l’application Google One et rechercher la carte “Famille”. De là, vous devez sélectionner l’option “Partager le plan”, qui vous dirigera vers une page où vous devrez saisir les e-mails des gens avec qui vous souhaitez partager votre plan. Une fois l’invitation acceptée, les membres peuvent profiter des avantages de l’abonnement.