Tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur le Redmi K40: processeur, prix, fonctionnalités et bien d’autres détails.

Écrit par Christian Collado sur Xiaomi Redmi

Plus d’un an s’est écoulé depuis l’arrivée des Redmi K30 et K30 5G, et plus de la moitié depuis que Xiaomi a présenté son Redmi K40 Pro au monde. Par conséquent, la communauté des adeptes et des fidèles de la société de Pékin est impatiente de l’arrivée apparemment imminente du nouveau Redmi K40.

Tout pointe vers la nouvelle série sera présenté en février. Mais que savons-nous vraiment de ces nouveaux appareils? Grâce à des rumeurs, des indices et des fuites, nous avons pu recueillir de nombreuses informations sur les nouveaux terminaux, que nous allons aujourd’hui examiner plus en détail.

Processeur Snapdragon pour le meilleur de Redmi en 2021

Le propre directeur général de Redmi, Lu Weibing, était chargé de confirmer quel processeur monterait son nouveau terminal. Et ce ne sera nul autre que lui Qualcomm Snapdragon 888, le même moteur qui donne vie à des modèles comme le Xiaomi Mi 11 ou le Samsung Galaxy S21 dans certaines de ses variantes.

Dans le passé, des rumeurs ont fait état de la possibilité que Redmi allait parier sur le processeur Dimensity 1200 de MediaTek, une puce comparable au Snapdragon 888 en termes d’architecture et de puissance. Cependant, il semble que la société chinoise aurait finalement opté pour se tourner vers Qualcomm un an de plus.

Par conséquent, nous savons que le terminal équipera un modem 5G intégré au SoC. Pour le moment, oui, c’est inconnu dans quelles configurations de mémoire et de stockage Vous pouvez choisir les nouveaux modèles Redmi.

Un engagement fort pour l’autonomie

Après avoir confirmé quel processeur équiperait son nouveau produit phare, le propre directeur général de Redmi en a profité pour indiquer que l’autonomie serait l’une des forces de votre nouvel appareil phare.

Non seulement il a indiqué que le terminal aurait une batterie d’une capacité supérieure à 4000 mAh. Il a également profité de l’occasion pour montrer certains des résultats offerts par cette batterie de grande capacité, pouvant atteindre 10 heures et demie d’utilisation ininterrompue avec environ 65% de batterie restante.

Gardez à l’esprit que, contrairement aux modèles comme le Mi 11, Le Redmi K40 aurait un écran avec une résolution Full HDde sorte qu’une si grande batterie ne serait pas nécessaire pour fournir un excellent résultat.

Appareil photo de 64 mégapixels pour le nouveau Redmi haut de gamme

Un aspect encore méconnu est celui de La photographie. Cependant, certaines rumeurs indiquent que le Redmi K40 équiperait un système de quatre caméras arrière, dirigé par un Capteur de résolution de 64 mégapixels, accompagné d’un objectif ultra grand angle, d’un capteur macro et peut-être d’un téléobjectif destiné à capturer des images zoom de meilleure qualité.

À cela, il faut ajouter les rumeurs selon lesquelles Redmi travaillerait sur un appareil doté d’un appareil photo principal de 108 mégapixels, qui pourrait bien être l’un des modèles les plus avancés de la série Redmi K40.

Combien coûtera le Redmi K40?

Au jour d’aujourd’hui, pas de données de prix des nouveaux appareils de la marque. Mais s’il fallait spéculer, il est très probable que nous parlions d’appareils dont les prix vont osciller entre 450 et 600 euros pour changer dans le cas du Redmi K40 Pro, et entre 350 et 450 euros pour le Redmi K40.

On parle, oui, de les prix du marché chinois, car pour l’instant, il n’y a même pas de rumeurs indiquant que Xiaomi a l’intention de emmenez vos nouveaux terminaux Redmi dans le reste du monde. après tout, il ne faut pas oublier que Redmi K30 ils n’ont jamais fini par atteindre l’Europe. Ou du moins, pas avec ce nom.

Quant à son date de sortie, il faut se rappeler que les responsables Xiaomi ont marqué Février 2021 comme mois au cours duquel la présentation de la nouvelle série aurait lieu. Par conséquent, tout indique nous n’aurons pas à attendre trop longtemps jusqu’à ce que vous sachiez tout sur ces téléphones.