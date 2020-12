À moins que quelque chose ne change dans les prochains jours, tout indique que le Samsung Galaxy S21 5G sera présenté avant que le cycle naturel de l’année entre les présentations de haut calibre de la marque ne se réalise. Le Samsung Galaxy S20 est arrivé le 11 février de l’année 2020 et Il semble que le 14 janvier (selon les rumeurs) nous aurons la nouvelle génération parmi nous.

Les successeurs de l’actuel Galaxy S20 ont également un nom plus ou moins garanti, une fois qu’il a été exclu qu’ils s’appellent Galaxy S30. Il y en aura trois dans un premier temps et ils seront appelés Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21 + et Samsung Galaxy S21 Ultra. Tout cela, bien sûr, basé sur la tonne de rumeurs et de fuites qui se sont produites jusqu’à présent. Nous allons essayer de les rassembler tous pour résumer ici tout ce que nous pensons savoir sur le futur Samsung Galaxy S21.

Tout ce que nous pensons savoir sur le Samsung Galaxy S21 5G

Dès le départ, le modèle ressemble à aura une connectivité 5GPar conséquent, le nom qui fuit est, en particulier, le Samsung Galaxy S21 5G. Mais les dimensions ont également été filtrées et on parlerait d’un téléphone de 151,7 millimètres de haut, 71,2 millimètres de large et 7,9 millimètres d’épaisseur. Rien n’est encore connu sur son poids bien que tout indique qu’il ne sera pas léger.

Sur la base de diverses fuites, il semble que le Samsung Galaxy S21 aura Écran AMOLED dynamique entièrement plat de 6,2 pouces, laissant derrière les courbes de la génération passée. Concernant la résolution, on parle de FullHD + et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz sans le mode adaptatif du S20. Le lecteur d’empreintes digitales serait intégré dans le même panneau, comme auparavant. L’écran prendrait d’ailleurs en charge le S Pen de la marque si caractéristique de ses tablettes et téléphones Galaxy Note.

Écran plat pour le plus petit des Galaxy S21, en plus du support supposé du S Pen

Pour le cerveau, Samsung opterait pour un Exynos 2100 qui n’a pas encore été présenté et qu’il devrait représenter une évolution par rapport à l’Exynos 1080 actuel, et certains pays utiliseraient le modèle avec Snapdragon 888, comme la Chine et les États-Unis d’Amérique. Dans les mémoires, 8 Go de RAM et deux options de 128 Go et 256 Go. Le Samsung Galaxy S21 normal arriverait également avec une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 60W, prenant également en charge la charge rapide et la charge inversée, nous supposons que également sans fil.

Si rien ne change concernant les fuites, il semble que dans la boîte du Samsung Galaxy S21 nous n’aurons pas de chargeur ni d’écouteurs. Nous sommes arrivés aux caméras et ici nous aurions 64 mégapixels pour le capteur principal, 12 mégapixels avec un objectif super grand angle et 12 mégapixels supplémentaires pour un téléobjectif. Trois caméras pour le Galaxy S21 et la question de savoir à quoi ressemblera la caméra frontale. Enfin, quatre couleurs ont été divulguées dans le texte et les images jusqu’à présent: Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey et Phantom White.

Tout ce que nous pensons savoir sur le Samsung Galaxy S21 + 5G

Nous sommes arrivés au modèle Plus et ici ils commencent à incorporer des changements par rapport au modèle le plus basique. Dès le départ, et toujours selon les rumeurs et les fuites, l’écran grandira jusqu’à 6,7 pouces conservant la même résolution et la même technologie. Le rafraîchissement resterait à 120Hz étant, désormais, adaptable, et le panneau inclurait également le lecteur d’empreintes digitales en plus du support pour le S Pen que son petit frère inclut déjà.

La puissance serait identique, des processeurs choisis au volume de mémoires et au nombre de modèles. Donc, en ce qui concerne l’Europe, le Galaxy S21 + 5G arriverait avec l’Exynos 2100 et deux modèles à vendre: 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go. Bien sûr, il aurait également 5G bien que la batterie soit plus volumineuse. Plus précisément, de 4800 mAh avec la même charge rapide de 60 W, charge sans fil et charge inversée.

Taille et batterie plus grandes mais équipement de caméra identique sur le modèle Plus

ETn la section photographique ne semble pas qu’il y aura de changement par rapport au Galaxy S21 5G normal, ils répètent donc les appareils photo 64, 12 et 12 mégapixels en plus de leurs fonctions, à savoir: principal, super grand angle et téléobjectif. Nous ne savons rien non plus ici sur la caméra frontale, au-delà ce sera une simple caméra intégrée à l’écran, tout comme dans le Galaxy S21 5G sans nom de famille.

On ne connaît pas non plus les dimensions ni le poids de ce Galaxy S21 + 5G, bien que les couleurs aient été filtrées. Nous aurons un modèle Phantom Silver, un modèle Phantom Violet et un modèle Phantom Black. Le téléphone arrivera avec Android 11 fonctionnant sous OneUI, quelque chose que nous n’avons pas mentionné dans le Galaxy S21 mais qui sera identique aux deux terminaux, y compris également le modèle Ultra avec lequel nous commençons maintenant.

Tout ce que nous pensons savoir sur le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

On débarque enfin sur le modèle le plus puissant et le plus encombrant, le Galaxy S21 Ultra 5G. Selon toutes les fuites, le téléphone aura des dimensions de 165,1 millimètres de haut, 75,6 millimètres de large et 8,9 millimètres d’épaisseur, assez pour s’adapter un panneau incurvé de 6,9 ​​pouces de diagonale avec une résolution QHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Là encore, ils répètent ici le rafraîchissement adaptatif et le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

En potentiel, on aurait un bond en termes de mémoires, avec des modèles de 12 Go et 16 Go de RAM et de stockage de 256 Go et 512 Go. Les processeurs seront les mêmes que ceux de ses petits frères, le Snapdragon 888 pour certaines régions et l’Exynos 2100 pour le reste du monde. Et comme le téléphone est plus ancien, sa batterie augmente aussi: 5000 mAh avec charge rapide de 60 W, charge sans fil et charge inversée.

Plus de tout pour ce modèle Ultra, y compris les souvenirs, les appareils photo et la batterie

Les caméras grandissent dans ce modèle Ultra, non seulement en capacité mais aussi en nombre. Nous avons laissé la configuration triple derrière pour sauter dans une configuration quad avec 108 mégapixels avant, 12 mégapixels pour un appareil photo super grand angle et deux téléobjectifs de 10 mégapixels, l’un avec un grossissement optique 3x et l’autre avec un grossissement optique 10x. Le front est, encore une fois, inconnu.

Pour continuer à nouer des liens avec ses frères, le Galaxy S21 Ultra arriverait à nouveau avec Android 11 sous OneUI et aurait une connectivité 5G, comme son nom l’indique. Pour ce modèle, nous aurions seulement deux couleurs, Phantom Black et Phantom Silver, et comme ses frères il devrait arriver sans chargeur, sans casque et avec support pour le S Pen de la firme sud-coréenne.

Date de présentation, date de lancement et prix filtrés

Comme nous l’avons mentionné au début, tout indique que les Samsung Galaxy S21 5G, S21 + 5G et S21 Ultra 5G seront présentés le 14 janvier. Mais quelque chose que nous n’avons pas dit jusqu’à présent, c’est que Le 29 janvier serait le jour où ils seront mis en vente. Une date que nous croyons pour le moment, selon les fuites, qui correspond à la feuille de route du marché indien. En théorie, ce devrait être la même chose pour tout le monde, mais nous le saurons en temps voulu.

Quant aux prix filtrés, nous avons en main les prix de base pour le marché nord-américain, et nous avons une estimation basée sur des fuites et des rumeurs. Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est que le Samsung Galaxy S21 5G normal coûterait entre 850 $ et 899 $, son frère aîné Plus viendrait à la marge entre 1050 $ et 1099 $, et enfin le modèle Ultra coûterait entre 1250 x 1299 dollars.

Samsung Galaxy S21 5G avec 8 Go / 128 Go: entre 850 $ et 899 $

Samsung Galaxy S21 + 5G avec 8 Go / 128 Go: entre 1050 $ et 1099 $

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G avec 12 Go / 256 Go: entre 1250 $ et 1299 $

On imagine que les prix se réfèrent aux modèles de base avec 8 Go / 128 Go dans le cas des deux petits frères et 12 Go et 256 Go pour le S21 Ultra. C’est tout ce que nous pensons savoir, jusqu’à présent, sur les futurs Samsung Galaxy S21. Un trio qui, si tout se passe, est à moins d’un mois d’être présenté.