Certains propriétaires du POCO X3 de Xiaomi ont des problèmes avec la batterie de leurs appareils. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Si tu as un PETIT X3 et dans les derniers jours tu as problèmes avec votre batterie, tu devrais savoir ça tu n’es pas seul.

Plusieurs utilisateurs de l’appareil ont signalé dans le forum officiel de la marque que le batterie de l’appareil 5160 mAh il n’offre pas le résultat escompté et que le drain affecte davantage l’appareil que les autres modèles de la série.

Pourquoi la batterie du POCO X3 NFC ne dure-t-elle pas aussi longtemps qu’elle le devrait?

Jetez un œil à la page principale du Sous-forum POCO X3 sur la page Xiaomi activée pour votre communauté, pour se rendre compte que le problèmes de batterie de l’appareil Ils sont fréquemment traités par les propriétaires de cet appareil. Seulement sur la page principale, il est possible de trouver non pas un, pas deux, mais même trois thèmes qui traite le consommation d’énergie élevée appareil, origine d’un autonomie bien en deçà des attentes pour un mobile avec une batterie haute capacité et un processeur moderne et efficace.

Alors que certains des modérateurs suggérer aux utilisateurs d’utiliser les fonctionnalités d’économie de batterie inclus dans MIUI. Cependant, tout semble indiquer C’est l’une des dernières mises à jour de MIUI celui qui cause les problèmes subis par certains propriétaires du terminal.

En fait, comme ils l’ont fait dans MovilZona, certains propriétaires de l’appareil indiquent que l’autonomie du POCO X3 a souffert après la mise à jour du mobile vers la version 12.0.7 de MIUI, étant donné que l’autonomie avec MIUI 12.0.6 semblait assez bonne.

POCO explique pourquoi leurs téléphones 2020 sont des modèles Xiaomi “déguisés”

Dans notre analyse du POCO X3, nous avons nous-mêmes mis en évidence l’autonomie comme l’un des points forts du terminal, pouvant durer jusqu’à deux jours avec une utilisation modérée. Mais ce n’est certainement pas l’expérience que les utilisateurs semblent avoir après la mise à jour vers la dernière version du système d’exploitation de Xiaomi.

Nous devrons donc attendre Xiaomi trouve la source du problème et publier une mise à jour qui mettra fin à la fuite d’énergie dont les utilisateurs ont souffert ces dernières semaines. En fin de compte, ce ne serait pas la première fois qu’un échec de ce type survient dans MIUI, obligeant Xiaomi à publier une mise à jour visant à le résoudre sous la pression des utilisateurs eux-mêmes.