Écrit par Christian Collado

Plus de problèmes dans MIUI 12: la dernière mise à jour du système d’exploitation Android de Xiaomi semble introduire divers dysfonctionnements sur certains mobiles Xiaomi.

Cette mise à jour visait à introduire nouveaux modes et options à l’application appareil photo, et c’est un Version MIUI 12 basée sur Android 11 qui a commencé à atteindre des terminaux tels que le Mi 10 et le Mi 10 Pro et le Redmi K30 Pro.

Le problème est que cette mise à jour semble être affectant gravement le fonctionnement du système, introduisant des erreurs telles que des chutes d’images lors de la lecture de certains jeux ou l’incapacité de se connecter à Internet, entre autres. À tel point que depuis le portail d’assistance officiel de Xiaomi ont décidé de notifier les utilisateurs et recommander n’installez pas la mise à jour pour le moment.

La mise à jour de la caméra mobile Xiaomi comprend plusieurs bugs

Ce qui semblait être un mise à jour de la caméra innocente pour les téléphones Xiaomi mis à jour vers Android 11, il a fini par être un mal de tête pour les utilisateurs qui ont mis à jour leurs appareils.

Comme indiqué dans le portail chinois ITHome, les problèmes introduits avec cette mise à jour sont multiples. Ci-dessous, nous énumérons certains de ceux qui ont été signalés par les utilisateurs:

Impossible de se connecter à Internet avec la carte SIM secondaire Perte de sensibilité de l’écran tactile pendant le chargement Les images chutent dans les jeux Consommation d’énergie élevée Retards lors de la prise de captures d’écran Surchauffe de l’appareil

Peu de temps après que les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes, le forum officiel de Xiaomi a recommandé n’installez pas la version 12.2.1.0 de MIUI sur les appareils pris en charge pour le moment. Curieusement, oui, Xiaomi vous n’avez pas vérifié la mise à jour comme cela a été le cas lors d’occasions précédentes, et il peut toujours être téléchargé et installé dans certains terminaux.

Il faut s’attendre à ce qu’au fil des jours, tout revient à la normale et Xiaomi publie une nouvelle mise à jour qui mettra fin à tous ces échecs. Pour l’instant, les propriétaires de téléphones portables compatibles avec cette mise à jour devraient reste loin d’elle et empêchez vos appareils de le télécharger et de l’installer automatiquement, au moins jusqu’à nouvel ordre.