Solstice Studios se tourne vers le passé pour se forger un avenir à Hollywood. Les films à petit budget, autrefois l’épine dorsale de l’ardoise de tout grand studio, ont glissé et sont devenus des raretés des directeurs de marque ou du domaine des streamers tels que Netflix. Le PDG de Solstice Studios, Mark Gill, espère cependant le ramener. Après le succès avec Angel Has Fallen et The Hitman’s Bodyguard, il espère que le nouveau studio permettra de créer de nouveaux films variés.

Les débuts du studio sont Déséquilibré, le thriller mettant en vedette Russell Crowe qui a fait la une des journaux pour être la première sortie en salles majeure après la pandémie COVID-19 qui a fermé les cinémas pendant cinq mois. . a récemment contacté Gill pour discuter de l’énoncé de mission de Solstice Studios, de la sortie compliquée de Unhinged et de ce que l’avenir nous réserve.

Je veux parler de Unhinged, évidemment, mais je voulais commencer par obtenir un peu plus d’informations sur Solstice en général. Quelle est l’énoncé de mission de Solstice?

Et nous sommes également un distributeur américain, donc nous contrôlons notre propre destin ici, et nous avons bien sûr une opération de vente internationale. C’est un peu ça en un mot.

Nous sommes une société de cinéma, mais nous ne faisons pas de télévision et nous ne vendons pas aux streamers. Nous faisons des films pour les cinémas, et le budget varie de 20 à 80 millions de dollars. Ils auront tendance à être des films à grande diffusion avec quelqu’un dans le film dont vous avez entendu parler dans les genres les plus commerciaux, donc ce serait surtout de l’action, du thriller, de la science-fiction et des histoires d’amour. Et maintenant que j’ai dit cela, ce sera autre chose aussi – mais c’est plus ou moins ça.

Donc, essentiellement, vous comblez cette lacune qui n’existe plus dans le film de milieu de gamme.

Ils sont plus durs, non? Vous ne pouvez pas simplement jeter quoi que ce soit là-haut et vous attendre à ce que cela fonctionne. L’automne dernier était probablement le meilleur exemple à ce jour que si vous donnez au public ce qu’il veut, il se manifestera. Vous aviez Hustlers, Knives Out, Downton Abbey. J’ai eu Angel est tombé. Je suis sûr qu’il y en a quelques autres, mais cela fonctionne toujours. C’est juste à la mode de dire qu’il ne reste plus que des films d’art et des tentpoles, mais ce n’est tout simplement pas tout à fait vrai.

Correct, c’est la prémisse. Ces 10 dernières années, je fais ces films – que ce soit The Hitman’s Bodyguard ou la série Angel Has Fallen – des films et chaque année, j’entends encore et encore que le film à gros budget est mort. Je me dis: « Cela ne semble pas mort. Cela semble bien fonctionner. »

C’est aussi parce que beaucoup de films qui auraient traditionnellement un budget de 50 millions de dollars reçoivent maintenant 200 millions de dollars. Les films sur lesquels vous avez travaillé ont des budgets très intelligents qui sont financés de la bonne manière. Comment décidez-vous où va le solde du budget?

Lorsque vous commencez à dépasser environ 60 millions de dollars, vous feriez mieux d’avoir beaucoup de puissance de star et une histoire que vous pouvez vraiment vendre incroyablement bien, car il n’y a tout simplement pas beaucoup de bande passante parmi les distributeurs internationaux et indépendants pour payer beaucoup plus que cela. Nous avons tendance à penser que si c’est moins de 20 millions de dollars, vous n’avez probablement pas assez de portée et d’échelle ou de puissance de star pour obtenir un large public de sortie. Maintenant que j’ai dit cela, il y aura cinq exceptions – mais généralement. Et une fois que vous avez dépassé 60 ou 70 millions de dollars, vous devez commencer à faire très attention.

En venant à Unhinged, la sortie de cela est si intéressante. Je déduis de votre énoncé de mission que vous n’avez jamais envisagé de faire de la VOD.

Avez-vous déjà pensé à le retarder? C’est ce que beaucoup de studios ont fait avec leurs méga-blockbusters?

Nous faisions. C’était notre première pensée. Nous étions assis le 4 septembre, puis COVID s’est produit et A Quiet Place 2 est passé à notre rendez-vous. Nous avons donc commencé à chercher plus tard à l’automne et à l’hiver et au printemps prochain, et je vais vous dire que ce que nous pouvions voir était assez terrifiant parce que – tout d’abord, il y avait beaucoup de films déjà programmés, puis il y avait des films retardés là-dedans. Et puis en plus de cela, peut-être que les théâtres allaient jouer à 50% de leur capacité. Nous n’avions tout simplement aucune confiance dans le fait que nous allions même pouvoir entrer dans les théâtres si nous y allions plus tard. C’est vraiment ce qui nous a poussé à penser à aller plus tôt.

Je dois poser des questions sur les problèmes de sécurité. Comment avez-vous obtenu des assurances à ce sujet?

Le premier appel que nous avons passé avant même que nous ayons eu l’idée que nous pourrions réussir cela était à John Fithian, qui dirige la National Association Of Theatre Owners. Et la première question était: «Parlez-nous des dispositions en matière de sécurité». Parce que si ceux-ci ne sont pas convaincants, non, merci. Et il l’a fait, très longuement.

Ensuite, nous avons parlé aux trois grandes chaînes et à un certain nombre d’autres chaînes de ce qu’elles prévoyaient de faire. Et c’était juste dans la même zone. Mais ce qui m’a vraiment convaincu, c’est qu’ils avaient retenu des épidémiologistes de Harvard et de l’UCLA pour conseiller les théâtres et donner une certaine perspective sur ce qui fonctionne.

Ce sont maintenant des sortes de dispositions de sécurité de base à l’échelle nationale qui sont mises en place dans les théâtres. La première et la plus évidente est l’exigence de distance sociale: il faut avoir six pieds. La deuxième chose que j’ai trouvée vraiment intéressante est que les théâtres ont des systèmes de filtration de l’air de très haute qualité. La raison, assez hilarante, est que même avant COVID, ils étaient en quelque sorte incontournables. Sinon, les théâtres commencent à sentir le pop-corn rassis et une sorte de puanteur. La troisième chose est que personne ne se fait face dans un théâtre; ils font tous face à l’écran. Alors, ça aide. Aussi, le fait que les gens parlent ou chantent rarement au théâtre.

La chose suivante qu’ils ont mentionnée était que la hauteur des plafonds était importante pour le parti. Ce que nous voyons dans des endroits comme les bars est un endroit particulièrement bondé avec un plafond bas, ce qui le rend encore plus mauvais. De toute évidence, l’utilisation du masque est importante. Et nous reconnaissons que souvent les gens mangent, ce qui est un inconvénient, mais j’espère qu’ils le seront le reste du temps. Puis des horaires décalés, ce qui évite de se presser entre les spectacles dans les halls. J’ai vécu longtemps à New York et je me souviens que rentrer et sortir du théâtre était un exercice de gestion des foules. Nous essayons d’éviter cela. Et puis, évidemment, des concessions sans contact et des ventes de billets.

C’était tout ce qu’ils nous ont dit qu’ils pensaient que le déploiement allait être fait, et c’est maintenant le cas. Je dirai que ce qui est le plus intéressant pour moi, c’est que nous avons ouvert ce film dans plus de 20 pays à travers le monde – au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, etc. – alors que vous voyez de nombreux reportages sur les cas de COVID à venir hors des bars, des boîtes de nuit, des églises, des fêtes de famille et des centres de travail pour migrants, nous n’avons pas encore vu un seul rapport sur quoi que ce soit venant des théâtres. Donc, ça fait tellement bien.