L’Apple Watch Series 6 regorge de nouvelles fonctionnalités impressionnantes telles qu’un capteur de saturation en oxygène sanguin, un écran toujours plus lumineux et toutes les fonctionnalités exceptionnelles de l’Apple Watch Series 5 et versions antérieures.

La nouvelle version vient également dans de nouvelles finitions, y compris le bleu, le graphite et une nouvelle version d’or. C’est également la première Apple Watch à être proposée dans Product (RED), et aujourd’hui, nous examinons la nouvelle couleur de boîtier aux côtés du nouveau bracelet de montre Braided Solo Loop d’Apple.

Pratique

Apprenez-en plus sur l’Apple Watch Series 6 et toutes ses nouvelles fonctionnalités et améliorations ici, et restez à l’écoute pour notre examen approfondi!

