La Bureau du procureur fédéral à la consommation (Profeco) alerte à chaque occasion que vous avez de revoir les produits car toutes les marques ne répondent pas aux normes de qualité et ne mettent pas la santé en danger, maintenant en termes de café soluble.

Profeco a dévoilé des marques de café instantané et soluble qui ne respectent pas ce qu’ils disent sur leur étiquette et dans leur composition. Douze cafés solubles purs et sept mélangés avec du sucre ont été évalués, qui comprenaient des marques hautement commerciales, décaféinées et non décaféinées.

Dans l’étude, la conformité des étiquettes des produits aux exigences de NOM-051-SCFI / SSA-2010 a été analysée, soulignant que les informations affichées étaient vraies et ne confondaient pas le consommateur sur sa composition.

Le respect du contenu net déclaré a été vérifié; humidité, pH (taux d’acidité ou d’alcalinité), teneur en caféine, absence d’amidon et des tests ont été réalisés avec l’ajout de maïs et de pois chiche pour le dosage de l’amidon.

Deux marques ont une teneur très élevée qui suggérerait une éventuelle adultération, bien qu’il s’agisse d’un café pur et d’un café mélangé. Café soluble décaféiné Golden Hills 100g. Café mélangé soluble Golden Hills 100g.

Désormais, l’instance se distingue par la mise en garde des consommateurs sur les marques de café, mais à d’autres occasions, elle l’a également fait pour aider les consommateurs à résoudre leurs problèmes.

Le Profeco est du coup l’héroïne parmi les anomalies des entreprises, touchant la carte la plus forte d’une marque: sa réputation. 23% des consommateurs disent qu’ils achèteraient un produit à l’entreprise si sa réputation est moyenne, en outre, cela monte à 39% lorsqu’il s’agit de niveaux de réputation solides et montre enfin à quel point il est puissant lorsque 77% achèteraient un produit ou un service si sa réputation atteignait une note d’excellence, selon une enquête menée par BSI,

