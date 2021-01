Le consommateur est en constante recherche de produits et de propositions commerciales qui lui permettent d’avoir un meilleur niveau de vie. Dans cette optique, certaines des analyses effectuées par le parquet fédéral à la consommation (Profeco) sont particulièrement pertinentes.

Cette dépendance a exposé à plusieurs reprises diverses marques et produits qui ont généré des informations qui pourraient être considérées comme une tromperie pour les clients, qui sont maintenant prêts à payer plus pour des produits qui promettent de faciliter et d’améliorer leurs modes de vie. .

À la fin de l’année dernière, on estimait qu’entre 8 et 26% des dépenses habituelles des Mexicains étaient destinés à des produits considérés comme sains, caractérisés par une alimentation quotidienne moins sucrée, ils font partie des recettes alimentaires saines et montrent clairement contenu nutritionnel, selon Nielsen.

De cette manière, on estime qu’un ménage sur 10 achète des produits des catégories léger, sain, biologique et fonctionnel, ce qui représente 45% de dépenses supplémentaires au cours de la dernière année.

Ce phénomène doit désormais être abordé par les marques non seulement par plaisir, mais aussi par obligation, si l’on considère les mesures récentes qu’elles ont prises sur le marché mexicain pour promouvoir une alimentation plus saine.

Dans cet esprit, la dernière liste délivrée par Profeco devient pertinente, qui a révélé une liste de produits qui, bien qu’ils soient identifiés sur leurs étiquettes comme légers, la vérité est qu’ils ne sont pas conformes à ce qui y est établi.

Dans l’étude susmentionnée, environ 47 produits qui utilisent des étiquettes telles que léger, léger, sans sucre, faible en sucre, sans calories, faible en gras et faible en gras ont été analysés, où le lait, les haricots, les boissons gazeuses, les boissons aux myrtilles ont été considérés. , nectar, boissons de soja, ainsi que cartas, ketchup, entre autres.

De cette manière, diverses conclusions ont été tirées où les produits indiqués, en ce qui concerne les boissons gazeuses étiquetées comme légères qui ne fournissent pas de calories mais contiennent des édulcorants, sont:

-Coca Cola light sans calories, 600 ml.

-Peñafiel sans calories 600 ml.

-Pepsi léger sans calories 600 ml.

-Red Cola sans calories 500 ml.

-Sangría Señorial lumière 1 L.

-Sidral Mundet sans calories 600 ml.

-Squirt léger sans calories, 600 ml.

En ce qui concerne les autres boissons non alcoolisées, le nectar de pomme Jumex à faible teneur en calories de 1 litre a été noté comme ayant une teneur en sucre malgré une réduction de l’apport calorique de 64 pour cent, tandis que la boisson aux canneberges Ocean Spray 1 litre Low Calorie Classic Light contient également des sucres bien qu’il réduise l’apport calorique de 92%.

Quant à la boisson de soja Ades à saveur de mangue réduite de 946 ml, elle contient des sucres malgré le fait que sa teneur calorique est réduite de 31 pour cent, tandis que la farine à crêpes Pronto réduite en sucre de 800 grammes a été identifié comme un produit non léger car il ne réduit pas son apport calorique.

Concernant les laits identifiés comme légers, faibles en gras, faibles en gras, légers, faibles en gras et faibles en gras qui ne réduisent que leur apport calorique sont:

-Alpura light faible en gras 1 L réduit votre apport calorique de 42%.

-Borden light faible en gras 1 L réduit votre apport calorique de 34%.

-LALA light 1 L réduit votre apport calorique de 34%.

-Le lait léger Aguascalientes 1L réduit votre apport calorique de 33%.

-Lyncott réduit les graisses 1L réduit votre apport calorique de 32 pour cent.

-Santa Clara light low in fat 1L réduit son apport calorique de 41 pour cent.

Profeco a également fait référence au ketchup Heinz sans sucre de 369 grammes qui, bien qu’il n’ajoute pas de saccharose, mais contient des sucres de la tomate, réduisant son apport calorique de 44 pour cent.

Enfin, concernant les boîtes analysées, on retrouve:

–Coronado réduit en sucre de 370 grammes, ce qui ne réduit votre apport calorique que de 10%

-Les sévillanes sans sucre de 360 ​​grammes qui ne réduisent en rien l’apport calorique.