Gaijin Entertainment célèbre la fin de l’année avec des portraits, des pots de peinture et d’autres avantages sur leur F2P.

Saisissant les derniers jours de Tempête de neige? L’événement jeu vidéo F2P de Divertissement Gaijin de retour en décembre pour fêter les vacances de Noël, l’attribution de différents prix et la possibilité d’accéder à des bonus spéciaux grâce à la devise spéciale de l’événement: le pétards de Noël. Vous pouvez les obtenir vous-même Tempête de neige et Fièvre de Noël.

Comme d’habitude lors d’événements similaires, les développeurs ont partagé une nouvelle bande-annonce montrant le développement du nouvel événement, qui sera disponible sur Crossout jusqu’à la prochaine fois. 17 janvier. Vous pouvez voir le clip ici:

Les nouvelles de Crossout ne s’arrêtent pas là. Gaijin a précisé que le Petit pack du Nouvel An est à nouveau disponible à l’achat. Entre autres, vous pouvez obtenir les articles suivants dans le pack:

Portrait de personnage unique “Nick Frost”

Portrait de personnage unique “Kai”

Portrait de personnage unique “Gerda”

Pot de peinture “Un petit quelque chose”

Pot de peinture “Nuit d’hiver”

Pot de peinture “Spectacle de feu”

N’oubliez pas que le pack sera disponible jusqu’au 10 janvier. N’hésitez pas à consulter le site officiel de Crossout pour découvrir les différentes actualités incluses dans le jeu ces derniers jours.

Crossout est un MMO post-apocalyptique qui nous emmène vers un futur plein de boules de feu armées jusqu’aux dents avec un seul objectif: distribuer du feu, de la poudre et du caoutchouc brûlé entre rivaux qui osent entrer dans la bataille. Jouez à Crossout gratuitement et profitez de l’un des F2P les plus fous et les plus effrénés de PC, PS4 et Xbox One.

En savoir plus: Crossout et Gaijin Entertainment.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');