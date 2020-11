Tick, tock, tick, tock … si vous mobile se démembre lentement et en est à ses derniers jours de service ou vous sentez que votre relation a pris fin et Il est temps de prendre sa retraite et de profiter des rabais que nous Ils présentent un tas de bonnes affaires intéressantes.

Cette forte concurrence sur le marché place le consommateur comme le grand bénéficiaire, car nous pouvons rencontrer prix très juteux. Parfois, la décision idéale vient de façon inattendue. Traditionnellement, dans chaque campagne de vente, il y a des produits vedettes par popularité, mais s’il y a des produits pérennes dans ce sens, ils sont téléphone intelligent, toujours nécessaire et en constante évolution. Alors pourquoi attendre? Vous pouvez changer de mobile et profiter de ces offres irrésistibles que Tuimeilibre vous propose en unités limitées des meilleurs terminaux du marché! Dépêchez-vous et prouvez que vous êtes le plus intelligent et le plus rapide!

MOBILE XIAOMI REDMI NOTE 8T

L’un des smartphones de milieu de gamme les plus populaires du marché.

Xiaomi donne une tournure à son engagement à satisfaire les utilisateurs qui recherchent un terminal de milieu de gamme, où il est roi. Caractéristiques d’un mobile haut de gamme pour un prix intermédiaire. La recette est simple. D’où son succès. En tant qu’évolution du succès du Note 7, le Redmi Note 8 arrive, protégé par un bon rapport prix-performances-fonctionnalités. Son design extérieur, avec Verre Corning Gorilla 5 devant et dos arrondis et grand écran plein écran IPS Dotdrop 6.3 “, il vous rattrapera.

Une expérience visuelle avec Résolution FullHD + plus large que 2340 x 1080 pixels comme vous ne l’avez jamais imaginé. Beaucoup d’énergie, avec un Batterie efficace de 4000 mAh et une charge rapide et des performances supérieures avec le processeur Qualcomm Snapdragon 665 8 cœurs et 4 Go de mémoire. De plus, ses 64 Go de mémoire interne extensible vous permettront de stocker toutes sortes de fichiers. Tout cela sans compter la caméra arrière quadruple équipée du dernier capteur Samsung avec une résolution de 48 Mpx.

APPLE MOBILE IPHONE XR 64 Go

Incroyable où que vous le regardiez.

Avec l’élégance et le potentiel qu’Apple garantit toujours, un écran LCD Retina liquide sans comparaison et le puce la plus puissante pour son prix protéger l’iPhone XR, véritable successeur du 8. A écran rétroéclairé sans cadre avec une couleur incomparable. La préciosité d’une finition bijou avec la dureté du verre le plus dur que vous ayez jamais vu. Débloquez votre mobile avec juste votre visage grâce à ID de visage. le les photos les plus spectaculaires d’un mobile grâce à capteur avancé, le FAI et le Moteur neuronal, qui permettent d’effectuer des photos en profondeur ou des selfies incroyables. Et les performances d’un ordinateur avec le Puce A12 Bionic qui assure la réalité augmentée et, bien sûr, fiabilité, rapidité et fluidité. Le XR est une valeur sûre, si vous le combinez également avec les écouteurs sans fil qu’Apple a également placés dans les meilleures ventes du secteur, le Apple Airpods V2 pour seulement 159 €, vous aurez un mobile presque du futur.

MOBILE APPLE IPHONE 11 64 Go

Il n’y a qu’un seul iPhone.

Le meilleur de chaque cours, à prix réduit, en font une option pratiquement irrésistible. Des photos comme vous n’en avez jamais prises avec le nouveau système Double caméra ultra-large couvrant un champ de vision plus large et des films 4K 60fps que vous pouvez modifier comme sur votre ordinateur. De plus, il comprend mode nuit, HDR, selfie intelligent et effet lumineux comme différentiel touche dans un Écran LCD Retina 6,1 ”. Tout cela est piloté par le meilleur processeur du marché, le Puce A13 Bionic qui optimise le matériel en fonction des besoins logiciels, et un batterie de chargement rapide et sans fil cela vous durera toute la journée.

MOBILE SAMSUNG GALAXY S10 PLUS 128 Go

La confirmation de dix ans d’évolution de la galaxie.

Surplus, élégant, robuste et de qualité dans sa conception, c’est une machine à l’intérieur. Photos en selfie 4K avec fairedouble caméra frontale et triple caméra arrière avec double, grand angle et téléobjectif avec stabilisation optique en un Écran de 6,4 ” avec résolution WQHD + garder le look 19: 9. De plus, tous les écrans sont perforés pour les caméras avant. À l’intérieur, le processeur à huit cœurs brille Exynos 9820, avec 8 Go de RAM, pour répondre à toutes vos exigences sans attaches et une mémoire interne étendue de 128 Go extensible. Ensuitenavigation gestuelle et la chargement sans fil rapide ce sont des plugins qui ajoutent du niveau à un terminal par-dessus.

MOBILE OPPO RENO 6 256 Go

Photographie et divertissement dans une autre dimension.

L’Oppo Reno 6 a gagné son propre droit d’être une des révélations du marchéou. Un téléphone axé sur la photographie, mais sans négliger les autres aspects. Ses photos sont dignes d’admiration. Il est équipé d’un appareil photo Sony IMX 586 48MP ultra-net, Capteur ultra-large 1 / 2.0 “et ouverture ultra-large f / 1.7, Mode ultra nuit 2.0, optimisation des portraits et Objectif super HD 48MP qui offre une très haute résolution et une plus grande précision des couleurs. Maintenant, il a souscrit à une ligne moderniste avec des couleurs dégradées et écran large ininterrompu Multitouch lisse et agréable avec une structure intelligente pour votre main dans laquelle le capteur d’empreintes digitales est caché pour déverrouiller votre mobile à la vitesse de la lumière. Leur 6 Go de RAM et processeur Qualcomm SDM710, la super batterie + VOOC 3.0, garanti pour durer ou le Jeu Boost 2.0, l’optimisation séquence par séquence sont d’autres fonctionnalités très intéressantes.

* Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont mis à jour au 01-08-2020.