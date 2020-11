Nous parlons de l’un des smartphones les plus rapides et les plus puissants du moment.

Vous avez la possibilité de ramener à la maison le nouveau OnePlus 8T pour seulement 436 euros dans sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Arrive avec une remise surprenante de 162 euros.

Il y a quelque chose que vous devez garder à l’esprit. Cette offre sera disponible le 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le OnePlus 8T à votre panier dès aujourd’hui et achetez-le le jour indiqué.

Le OnePlus 8T a un beau corps en verre et un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’intérieur, c’est l’une des puces les plus puissantes de l’année, la Qualcomm Snapdragon 865.

Il n’y aura rien que vous ne puissiez pas bouger. L’appareil chinois intègre également 4 caméras arrière et une batterie avec Charge ultra-rapide de 65 W.

Qualcomm Snapdragon 8 658 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65 W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC